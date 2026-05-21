Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không dùng 'bạo lực' khi va chạm giao thông 21/05/2026 15:58

(PLO)- Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Chiều 21-5, Công an TP.HCM đã gửi đến buổi họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM thông tin về tình trạng người tham gia giao thông sau va chạm đã không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế cảm xúc, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Hai nam tài xế dừng ô tô, rượt đuổi đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng, sau vụ va chạm giao thông ngày 13-5-2026. Ảnh: P.HẢI

Công an TP.HCM cho biết đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo Công an TP.HCM, đối với các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài việc bị phạt hành chính, nhiều trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đó là các hành vi: tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí, vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông; phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận hoặc cổ súy bạo lực,...

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, những người liên quan sẽ bị xử lý hình sự theo các quy định về hành vi: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản hoặc chống người thi hành công vụ.

Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định.

Cạnh đó, người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình.

Công an TP đề nghị người dân cần nghiêm túc chấp hành Luật giao thông đường bộ; quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.