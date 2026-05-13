Hai người đàn ông dừng ô tô, đánh nhau giữa đường Phạm Văn Đồng 13/05/2026 11:38

(PLO)- Công an TP.HCM đang xác minh clip ghi cảnh hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng, cự cãi rồi lao vào đánh nhau, gây náo loạn giữa dòng xe đông đúc.

Ngày 13-5, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ clip ghi cảnh hai người đàn ông đuổi đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng xe giữa đường, cự cãi rồi lao vào vật lộn.

Hai người đàn ông đuổi đánh nhau giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Theo clip, một người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới rồi cả hai lao vào đuổi đánh ngay giữa làn xe đang lưu thông. Vụ việc khiến nhiều phương tiện đi qua khu vực phải giảm tốc độ, một số xe phải dừng lại để né tránh nhằm đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trao đổi với PLO, anh T (người quay clip) cho biết thời điểm đang lưu thông qua khu vực thì phát hiện vụ việc. Theo anh T, không rõ hai người xảy ra mâu thuẫn gì trước đó mà dẫn đến hành động đánh nhau ngay trên đường đông xe qua lại.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

