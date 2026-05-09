Công an Thủ Đức mời làm việc thanh niên chặn đường đánh người do ghen tuông 09/05/2026 18:52

(PLO)- Sau khi clip nam thanh niên bị chặn đường đánh lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Thủ Đức phối hợp PC02 xác minh, làm rõ người hành hung do ghen tuông tình cảm.

Ngày 9-5, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên có hành vi chặn đường, đánh người do mâu thuẫn tình cảm xảy ra trên đường Kha Vạn Cân.

Ghen tuông, nam thanh niên chặn đường đánh người trên đường Kha Vạn Cân. Ảnh cắt từ clip

Thông qua công tác nắm tình hình trên mạng, tối 8-5, Công an phường Thủ Đức phát hiện mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự, nghi xảy ra trên đường Kha Vạn Cân. Ngay sau đó, Công an phường Thủ Đức phối hợp với PC02 vào cuộc xác minh vụ việc.

Tổ công tác đã mời anh L.Q.Tr (28 tuổi, quê An Giang, hiện ở phường Tân Bình, TP.HCM) lên làm việc. Anh Tr cho biết người đánh mình là N.C.T (28 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. T cho rằng anh Tr có quan hệ tình cảm với chị N.T.T.N (22 tuổi, quê An Giang) là bạn gái cũ của mình nên nảy sinh ghen tuông, dẫn đến hành động chặn đường đánh anh Tr.

Làm việc với công an, anh Tr cho biết không bị thương tích, không trình báo vụ việc và không đăng tải clip lên mạng xã hội.

Sau quá trình truy xét, PC02 phối hợp Công an phường Thủ Đức đã mời N.C.T về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, T thừa nhận đánh anh Tr vào khoảng 19 giờ 30 ngày 7-5 tại khu vực đường Kha Vạn Cân do ghen tuông. PC02 đã bàn giao N.C.T cho Công an phường Thủ Đức tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định.