CSGT TP.HCM xử lý hơn 21.700 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trong cao điểm 45 ngày đêm 29/05/2026 22:18

(PLO)- Gần 1 tháng thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 21.700 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, trong đó hơn 10.400 trường hợp bị phạt nguội qua camera giám sát.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết trong thời gian thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng CSGT toàn TP đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định nhằm kéo giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

CSGT ghi hình phạt nguội các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Ảnh: PC08

Theo Phòng CSGT, từ ngày 1-5 đến 28-5, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 21.755 trường hợp vi phạm liên quan hành vi dừng, đỗ xe trái quy định.

Trong đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, CSGT đã xử lý 11.336 trường hợp, gồm 835 xe khách, 2.763 xe tải, 5.159 ô tô con và 2.579 mô tô, xe gắn máy.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát và ghi nhận hình ảnh, lực lượng chức năng đã thông báo phạt nguội đối với 10.419 trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận thực tế, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn diễn ra tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực tập trung đông phương tiện như chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… gây cản trở giao thông, thu hẹp mặt đường lưu thông và làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông.

Một trường hợp dừng, đỗ sai quy định bị CSGT xử phạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Để nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra lưu động, tập trung xử lý tại các tuyến, địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe; không dừng, đỗ phương tiện tại nơi có biển cấm, trên cầu, gần giao lộ, khu vực che khuất tầm nhìn hoặc gây cản trở giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác.