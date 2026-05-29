Bắt giữ người vận chuyển 127 kg thằn lằn núi Bà Đen đi tiêu thụ 29/05/2026 13:38

(PLO)- Lực lượng kiểm lâm Tây Ninh vừa phát hiện, bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép 127 kg thằn lằn núi Bà Đen đã chết, đang được đông lạnh để tiêu thụ.

Ngày 29-5, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật với số lượng lớn tại khu vực gần Núi Bà Đen.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 28-5, lực lượng kiểm lâm tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một người đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Người đàn ông bị lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh phát hiện vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Ảnh: KLTN

Ngay sau đó, tổ công tác được thành lập để tiến hành mật phục, kiểm tra và xác minh nguồn tin tại khu vực ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu, gần ngã ba Sơn Đình và cổng sau Núi Bà Đen.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông NVV (53 tuổi, ngụ ấp Tân Lâm, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô kéo theo thùng lôi đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

127kg thằn lằn núi Bà Đen bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện thu giữ. Ảnh: KLTN

Tang vật thu giữ gồm 127 kg Thạch sùng ngón Bà Đen, thường được gọi là thằn lằn núi Bà Đen, có tên khoa học Cyrtodactylus badenensis. Đây là loài động vật rừng thông thường, phân bố tự nhiên trong rừng đặc dụng Núi Bà Đen.

Theo ghi nhận của tổ công tác, toàn bộ số động vật trên đã chết và đang trong quá trình đông lạnh để vận chuyển đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông V không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tang vật. Người này sau đó thừa nhận hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.