Nhiều người giao nộp chim công sau vụ một hộ nuôi loài chim này bị khởi tố 29/05/2026 11:21

(PLO)- Sau khi được tuyên truyền, nhiều người dân tại xã Đông Thạnh đã tự nguyện bàn giao chín con chim công Ấn Độ nuôi làm cảnh cho cơ quan chức năng.

Ngày 29-5, Công an xã Đông Thạnh cho biết vừa phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tổ chức bàn giao, tiếp nhận chín con chim công Ấn Độ (31 kg)

Chim công Ấn Độ, tên khoa học là Pavo cristatus, thuộc phụ lục III Công ước CITES.

Ông Toàn bàn giao cho cơ quan chức năng sáu con công Ấn Độ. Ảnh: CA

Vận động người dân bàn giao chim quý

Thực hiện đợt ra quân 45 ngày đêm tổng tấn công các loại tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM, Công an xã Đông Thạnh đã tích cực vận động người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã đang nuôi nhốt trái quy định.

Hôm 28-5, ông Nguyễn Ngọc Toàn (73 tuổi, ngụ phường An Hội Đông, TP.HCM) đã chủ động liên hệ Công an xã Đông Thạnh giao nộp sáu con chim công.

Ông Toàn cho biết đã mua số công từ lúc còn nhỏ và nuôi tại nhà ở đường Nhị Bình 3 được sáu năm nay. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, gia đình đã đồng ý giao nộp để cơ quan chuyên môn chăm sóc, xử lý theo quy định.

Ông Phụng sau khi được Công an xã Đông Thạnh tuyên truyền cũng đã bàn giao ba cá thể chim công. Ảnh: CA

Cùng ngày, ông Nguyễn Phi Phụng (55 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) cũng đến bàn giao ba con chim công Ấn Độ (hai mái, một trống)

Ông Phụng cho biết số chim này được nuôi làm cảnh tại gia đình suốt sáu năm qua. Sau khi nắm được chủ trương từ sự tuyên truyền của Công an xã Đông Thạnh, ông đã tình nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận chín con công, Công an xã Đông Thạnh đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao. Các kiểm lâm viên đã tiếp nhận toàn bộ số chim công này để đưa về chăm sóc, xử lý theo quy định.

Mở rộng vụ án vi phạm quy định bảo vệ động vật quý hiếm

Hôm 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 13-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra việc nuôi nhốt động vật tại địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh.

Trước đó, ông Cường, ngụ xã Đông Thạnh đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam để điều tra. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Cường đang nuôi nhốt 40 con cầy vòi hương, bốn con chim công, một con gà lôi hông tía và một chim trĩ.

Kết quả giám định xác định có ba công công lục, tên khoa học là Pavo muticus. Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư 85-2025 của Bộ NN&PTNT.

Ông Cường khai mua chim công từ tháng 2-2021 nhưng không khai báo với cơ quan kiểm lâm. Dù Nghị định 84-2021 đã nâng loài công lục lên nhóm IB, nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán vì mục đích thương mại, Cường vẫn tiếp tục nuôi nhốt trái phép cho đến khi bị phát hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT đang xác minh nguồn gốc và mở rộng xử lý với người liên quan.