Xông vào khách sạn khống chế, cướp tài sản của nhân viên 28/05/2026 21:36

(PLO)- Người đàn ông xông vào khách sạn lúc nửa đêm, dùng dao khống chế và cướp tài sản của nhân viên.

Ngày 28-5 Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã bắt tạm giam Tạ Ngọc Danh (39 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an đọc lệnh bắt Danh. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 20-5, Công an phường Bàn Thạch tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại Khách sạn TT, theo trình báo của bà VTT (nhân viên khách sạn).

Theo nội dung trình báo, khuya cùng ngày (20-5), khi bà T đang ngồi tại khu vực phòng khách thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang xông vào, dùng dao khống chế, cướp một điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Nhận tin, Phòng CSHS đã phối hợp Công an phường Bàn Thạch và các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng nghi phạm gây án.

Qua đó, cảnh sát xác định Danh là nghi phạm gây án. Danh là có ba tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 26-5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS đã bắt giữ Danh, đưa về trụ sở làm việc để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Danh quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ chặt chẽ, điều tra viên đã buộc Danh khai nhận toàn bộ hành vi.

Danh khai nhận, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Danh sử dụng xe máy là tài sản trộm cắp được trước đó tại Đà Nẵng để di chuyển tìm địa điểm gây án.

Sau khi gây án tại khách sạn TT, Danh đã phi tang hung khí, thay đổi trang phục nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau đó, Danh mang tang vật về Quảng Ngãi bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, công an xác định trước đó Danh đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.