Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát biển lao vào đám cháy cứu nhà dân 28/05/2026 14:57

(PLO)- Các chiến sĩ Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang làm nhiệm vụ tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã kịp thời phối hợp với lực lượng tại chỗ khống chế vụ cháy nhà dân.

Chiều 28-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết Hải đoàn 42 cùng lực lượng địa phương vừa kịp thời dập vụ cháy 4 căn nhà dân ở Cà Mau. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 cùng lực lượng địa phương tham gia dập lửa. Ảnh: CSB

Cụ thể, sáng cùng ngày, Hải đoàn 42 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau).

Trong khi một số cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động trồng cây và vệ sinh môi trường tại ấp Kênh 1, thì phát hiện một đám cháy xảy ra tại khu dân cư cách đó khoảng 200 m.

Ngay lập tức, Hải đoàn 42 đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát PCCC… tham gia dập lửa.

Do các căn nhà nằm san sát nhau và chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra 4 căn nhà dân. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chữa cháy, di dời tài sản và ngăn cháy lan.

Vụ cháy làm ba căn nhà bị thiêu rụi, nhiều tài sản bị hư hỏng. Ảnh: CSB

Sau hơn một giờ đồng hồ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu, vụ cháy làm ba căn nhà bị thiêu rụi, nhiều tài sản bị hư hỏng, trong đó có bốn xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.