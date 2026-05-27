Phát hiện con khỉ đuôi lợn trong vườn, người phụ nữ liền báo công an 27/05/2026 17:26

(PLO)- Sau khi phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà, người dân tại TP.HCM đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng để bàn giao theo quy định.

Ngày 27-5, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, xử lý một con khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, bà Tống Thị Nương (ngụ ấp Tân Bình, xã Kim Long) trong lúc làm vườn tại khuôn viên gia đình đã phát hiện một con khỉ xuất hiện. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, bà Nương nhanh chóng thông báo Công an xã Kim Long để phối hợp xử lý.

Cơ quan chức năng đã phối hợp bàn giao con khỉ cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kim Long đã có mặt kiểm tra tình trạng sức khỏe của con khỉ này. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp thực hiện các thủ tục bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận.

Qua xác minh, đây là khỉ đuôi lợn, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB cần được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Công an TP.HCM hành động của bà Nương được đánh giá là kịp thời và có trách nhiệm, góp phần vào công tác bảo vệ động vật hoang dã, ngăn ngừa nguy cơ săn bắt, mua bán hoặc nuôi nhốt trái phép.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật rừng, tuyệt đối không săn bắt, vận chuyển trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc hoặc bị thương, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan lâm nghiệp để được hướng dẫn xử lý đúng quy trình, đảm bảo đa dạng sinh học và an toàn môi trường sống.