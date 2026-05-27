Công an bắt nhóm trộm két sắt, huy động 'người nhái' lặn xuống kênh tìm vật chứng 27/05/2026 13:48

(PLO)- Sau khi trộm két sắt lấy hết vàng và tiền trị giá gần 200 triệu đồng, các nghi phạm ném vỏ két xuống kênh sâu 3m nhằm xóa dấu vết.

Ngày 27-5, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bốn người gồm: Nguyễn Ngọc Thạch (22 tuổi), Dương Minh Thiện (21 tuổi) về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Tình (42 tuổi) và Phạm Thành Long (45 tuổi) để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an xã Đông Thạnh bắt khẩn cấp bốn người để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: CA

Đây là thành tích xuất sắc của Công an xã Đông Thạnh trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn.

Truy xét từ tin báo mất chiếc xe máy

Trước đó, vào 15 giờ ngày 24-5, anh NVC (23 tuổi, quê Đồng Tháp) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo bị mất trộm xe máy hiệu Honda Wave biển số 66GA-10xxx (trị giá khoảng 20 triệu đồng) tại nơi ở thuộc ấp 87, xã Đông Thạnh.

Theo anh C, vụ việc xảy ra rạng sáng 22-5 nhưng do có việc gấp ở quê nên sau hai ngày anh mới trình báo cơ quan chức năng.

Thiện và Thạch tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Tổ công tác số 8 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành điều tra truy xét. Ngay trong đêm 24-5, lực lượng chức năng đã triệu tập Thạch và Thiện về trụ sở làm việc.

Tại đây, Thạch và Thiện thừa nhận đã thực hiện vụ trộm xe máy của anh C. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Văn Tình, Thiện đã bán chiếc xe cho Phạm Thành Long với giá sáu triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 26-5, lực lượng công an đã triệu tập Tình và Long, thu giữ chiếc xe máy tang vật.

Long và Tình cũng bị bắt khẩn cấp để điều tra. Ảnh: CA

Qua đấu tranh mở rộng, Thạch và Thiện khai nhận ngoài vụ trộm trên, rạng sáng 23-5, cả hai còn thực hiện thêm một vụ trộm két sắt tại tiệm nối mi của chị NLTN (26 tuổi, ngụ ấp 37, xã Vĩnh Lộc).

Lặn xuống kênh sâu 3m tìm vật chứng

Theo lời khai, khoảng 1 giờ sáng 23-5, Thạch và Thiện đi xe máy đến trước nhà chị N. Một người đứng ngoài cảnh giới, dùng đèn pin chiếu thẳng vào camera để gây chói nhằm vô hiệu hóa, người còn lại dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào bên trong khiêng chiếc két sắt đi.

Thạch và Thiện dùng đèn pin chiếu vào camera an ninh rồi đột nhập, cạy cửa, trộm két sắt nhà dân ở xã Vĩnh Lộc. Ảnh cắt từ clip

Nhóm này mang két sắt đến bãi đất trống ở bờ kênh Bà Mẫn (xã Bà Điểm) cạy phá, lấy đi toàn bộ tài sản bên trong gồm: 1,6 lượng vàng 18K (dây chuyền, nhẫn, bông tai, lắc tay), 2,5 chỉ vàng 24K và tiền mặt với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Sau khi lấy sạch vàng và tiền, Thạch ném két sắt xuống kênh để phi tang.

Hai người này phối hợp đột nhập trộm két sắt. Ảnh cắt từ clip

Xác định địa điểm phi tang, do địa hình kênh Bà Mẫn sâu khoảng 3m và nhiều chướng ngại vật, ngày 25-5-2026, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 (Phòng PC07) tiến hành lặn tìm.

Công an xã Đông Thạnh phối hợp với lực lượng thuộc Phòng PC07 lặn tìm chiếc két sắt dưới kênh. Ảnh: CA

Sau thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công chiếc két sắt, đưa về trụ sở phục vụ điều tra.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cũng như thu giữ các phương tiện, dụng cụ gây án.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đang củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm theo đúng quy định.