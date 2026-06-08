CSGT mở đường, kịp thời hỗ trợ đưa cụ ông đột quỵ giữa đèo Bảo Lộc đi cấp cứu 08/06/2026 15:36

(PLO)- Nhờ hỗ trợ của Tổ CSGT đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), cụ ông nghi đột quỵ đã được cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Ngày 8-6, Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết bệnh nhân VVH (74 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) đã qua cơn nguy kịch sau khi được CSGT đưa từ đèo Bảo Lộc đến cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng”. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Xe CSGT mở đường hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào trưa 7-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tín hiệu cầu cứu từ một ô tô đang lưu thông trên tuyến.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, trên xe có ông VVH đang trong tình trạng nghi đột quỵ, sức khỏe diễn biến nhanh theo chiều hướng xấu. Trong những trường hợp như vậy, mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định cơ hội sống còn của bệnh nhân.

Không chần chừ, Tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe đặc chủng bật tín hiệu ưu tiên mở đường cho phương tiện chở bệnh nhân nỗ lực trong thời gian ngắn nhất để đến được bệnh viện.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng và quyết đoán của lực lượng CSGT, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng an toàn, kịp thời tiếp cận các biện pháp cấp cứu trong “giờ vàng”, khoảng thời gian được xem là quý giá nhất đối với người bị đột quỵ.

Giữa những câu chuyện thường ngày, hành động của các cán bộ, chiến sĩ CSGT đèo Bảo Lộc thêm một lần cho thấy phía sau nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn là trách nhiệm bảo vệ sự sống của người dân.