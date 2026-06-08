Công an TP.HCM truy vết dữ liệu giao dịch đất đai của một phụ nữ 59 tuổi 08/06/2026 11:33

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị Sở Tư pháp nhiều tỉnh, thành rà soát, cung cấp toàn bộ các giao dịch công chứng của người phụ nữ 59 tuổi liên quan vụ án.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin giao dịch công chứng để phục vụ điều tra vụ án.

Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin.

Theo đó, thực hiện công văn ngày 4-6 của Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu, dữ liệu công chứng theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Theo công văn của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 10-7-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 cũ, do ông TNC là bị hại.

Quá trình điều tra xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà VTM (59 tuổi), địa chỉ thường trú phường Tân Hòa, TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị sở Tư pháp các tỉnh, thành phối hợp tiến hành rà soát, cung cấp toàn bộ các giao dịch công chứng, các hợp đồng công chứng từ trước đến nay của bà VTM.

Đề nghị Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM xác minh cho biết bà VTM có thông tin tài liệu công chứng liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình nay là phường Tân Hòa và giao dịch đất đai trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5 (nay là phường An Đông), TP.HCM không. Nếu có, đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Văn bản phúc đáp và tài liệu kèm theo (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị cung cấp) gửi đến: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 5 - PC03), địa chỉ: 14 - 16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM trong thời hạn sớm nhất kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.