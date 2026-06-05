Lâm Đồng giảm tối thiểu 50% thôn, tổ dân phố, chấn chỉnh nhiều địa phương 05/06/2026 09:52

(PLO)- Mục tiêu Lâm Đồng đặt ra phải giảm tối thiểu 50% thôn, tổ dân phố gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Đảng ủy, UBND các xã, phường, đặc khu yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với mục tiêu giảm tối thiểu 50% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có.

Mục tiêu của tỉnh Lâm Đồng là giảm tối thiểu 50% thôn, tổ dân phố hiện có.

Theo UBND tỉnh, trên cơ sở báo cáo đề xuất phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố của các địa phương, tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến đối với phương án tổng thể. Ngày 2-6, Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo kết luận, yêu cầu các địa phương rà soát kỹ các yếu tố đặc thù về địa lý, giao thông, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh để bảo đảm phương án sắp xếp phù hợp thực tiễn và thuận lợi cho người dân.

Mục tiêu được tỉnh đặt ra là sau khi sắp xếp phải giảm ít nhất 50% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có, gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Kết quả rà soát lần thứ hai cho thấy nhiều địa phương đã chủ động, tích cực xây dựng phương án sắp xếp, bảo đảm đúng định hướng của tỉnh.

Mũi Né được biểu dương là địa phương có tỷ lệ giảm số lượng thôn, tổ dân phố khá cao: 61,54%.

UBND tỉnh biểu dương các địa phương có tỉ lệ giảm số lượng thôn, tổ dân phố từ 50% trở lên như: phường Lâm Viên - Đà Lạt (65,31%), phường Mũi Né (61,54%), xã Bảo Lâm 2 (61,29%), xã Cát Tiên (60,87%), xã Đinh Trang Thượng (60%), xã Nam Thành (60%), xã Cư Jút (60%), xã Hòa Bắc và phường Phan Thiết (59,09%)...

Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương thực hiện nghiêm túc, vẫn còn một số nơi triển khai chậm hoặc xây dựng phương án chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND tỉnh phê bình xã Nghị Đức và xã Hàm Thuận Nam vì không thực hiện việc sắp xếp thôn theo định hướng. Đồng thời lưu ý các địa phương có tỉ lệ giảm thấp, chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là xã Đức Linh và xã Tánh Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chưa đạt mục tiêu phải khẩn trương rà soát, xây dựng lại phương án bảo đảm đúng chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy. Việc sắp xếp phải được thực hiện theo hướng khoa học, hợp lý, phù hợp với mô hình cộng đồng dân cư trong tình hình mới.

Kết quả rà soát, đề xuất phương án sắp xếp phải được cấp ủy cùng cấp thống nhất và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 6-6 để tổng hợp, hoàn thiện phương án tổng thể trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Tỉnh cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm đến việc bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Đây phải là những người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực vận động quần chúng; đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.