Vùng trung tâm tỉnh Lâm Đồng sẽ có 18 đơn vị hành chính cấp xã 04/06/2026 16:29

(PLO)- Theo quy hoạch, Lâm Đồng có bảy vùng phát triển, trong đó vùng trung tâm của tỉnh có 18 đơn vị hành chính cấp xã.

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra định hướng phát triển mới sau khi mở rộng không gian các hành lang kinh tế, khu vực động lực và vùng trung tâm...

HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng. Ảnh: BLĐ

Năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng

Theo nghị quyết, chủ tịch UBND tỉnh được giao hoàn thiện và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định pháp luật. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND và đại biểu HĐND sẽ giám sát quá trình triển khai.

Mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đồng thời là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tỉnh sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu. Các ngành kinh tế mũi nhọn được xác định gồm khai thác và chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ cảng biển, du lịch chất lượng cao và sản xuất rau, hoa, nông sản ôn đới.

Một góc Phan Thiết.

Theo quy hoạch, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 210 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 8.000 USD.

Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với nền kinh tế hiện đại, năng lực cạnh tranh quốc tế cao.

Hình thành vùng trung tâm

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của quy hoạch lần này là xác lập hệ thống sáu hành lang kinh tế và bảy vùng phát triển.

Trong đó, vùng trung tâm bao gồm 18 đơn vị hành chính: Đơn Dương, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Đức Trọng, Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Sơn Điền, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp và Bảo Thuận.

Một góc xã Đức Trọng.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ tập trung phát triển đô thị mới gắn với Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh tại xã Đức Trọng và vùng phụ cận. Đây cũng sẽ là đầu mối thương mại, dịch vụ và giao thông cấp vùng với hệ thống kết nối đa phương thức thông qua Cảng hàng không Liên Khương, cao tốc và các tuyến quốc lộ.

Song song đó, các khu vực động lực khác cũng được xác định rõ chức năng phát triển.

Cụ thể, Gia Nghĩa - Nhân Cơ - Kiến Đức phát triển công nghiệp khai khoáng, bô-xít, alumin, nhôm, năng lượng và logistics.

Bảo Lộc - Bảo Lâm - Tân Rai phát triển công nghiệp khai khoáng, thủy điện và trung chuyển hàng hóa.

Đức Trọng - Đơn Dương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics nông sản, đầu mối giao thương gắn với Cảng hàng không Liên Khương và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Kế tiếp là Di Linh - Lâm Hà phát triển công nghệ mới, công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu lớn và đô thị sáng tạo; Đà Lạt - Lạc Dương phát triển du lịch quốc tế, du lịch chất lượng cao, công nghiệp văn hóa và trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo.

Bản đồ phát triển dự kiến khu vực phường Bình Thuận.

Khu vực động lực tiếp theo là Phan Thiết - Phú Thủy - Mũi Né - Tiến Thành - Bình Thuận - Hàm Thuận Nam - Tân Thành - Hòa Thắng phát triển du lịch biển, công nghiệp văn hóa, đô thị dịch vụ, đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao.

Hàm Tân - La Gi - Sơn Mỹ phát triển công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo, dịch vụ cảng biển, hình thành khu kinh tế ven biển và khu thương mại tự do.

Tuy Phong - Bắc Bình - Vĩnh Hảo - Lương Sơn - Sông Lũy phát triển công nghiệp năng lượng, vật liệu, logistics hàng hải và chế biến sâu titan.

Cuối cùng là khu vực Đặc khu Phú Quý và vùng biển ngoài khơi phát triển kinh tế biển tổng hợp, du lịch biển đảo, hậu cần nghề cá và năng lượng tái tạo ngoài khơi…