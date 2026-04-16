Một doanh nghiệp tài trợ 11 tỉ đồng để đánh thức bãi tắm Đá ông Địa 16/04/2026 10:48

(PLO)- Bãi tắm Đá ông Địa ở Phan Thiết được một nhà tài trợ bỏ ra 11 tỉ đồng để thực hiện dự án “Chạm vào đá và nghe biển kể chuyện”.

Ngày 16-4, đại diện UBND phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền địa phương vừa tiếp nhận tài trợ của một doanh nghiệp về công trình chỉnh trang khu vực bãi biển Đá ông Địa thuộc địa phận quản lý của phường.

Bãi tắm Đá ông Địa hiện nay. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết có công văn đề xuất tài trợ cải tạo, chỉnh trang bãi tắm Đá ông Địa nhằm mục đích tôn tạo cảnh quan, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường nâng tầm giá trị du lịch tại địa phương.

Bãi tắm Đá ông Địa từ lâu đã là một cái tên khắc sâu trong lòng du khách khi đến với Phan Thiết-Mũi Né. Thế nhưng, ngoài sự hào nhoáng của những resort hạng sang bao quanh, bờ kè bằng đá vươn ra biển được xây dựng cách nay nhiều năm thì bãi tắm này vẫn hiện lên với vẻ hoang sơ như từ trước khi nhật thực toàn phần năm 1995 thay đổi vùng đất này.

Mặt bằng cảnh quan tổng thể.

Nếu ai đã từng ghé qua bãi Đá ông Địa vào những buổi chiều sẽ thấy một hình ảnh đầy tương phản: du khách lướt ván phương Tây hào hứng với những con sóng bạc đầu, người dân địa phương tắm biển nhưng không gian quanh họ lại chỉ là những khối kè đá xám xịt, thiếu vắng hoàn toàn các tiện ích tương xứng.

Mỗi chiều, bãi biển này có rất đông người dân địa phương và du kháh tắm biển.

Bãi biển rộng lớn ấy vốn mang trong mình những tầng sâu văn hóa, vẻ đẹp hoang sơ, nhưng lại đang khát một sự sắp đặt tinh tế để tỏa sáng.

Thấu hiểu điều đó, Công Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết đã đề xuất tài trợ 11 tỉ đồng để thực hiện dự án "Đá và mạch biển - Chạm vào đá và nghe biển kể chuyện".

Làng Gió: Một không gian tối giản nhưng độc đáo.

Toàn bộ nguồn vốn đều xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm kiến tạo một không gian cộng đồng đẳng cấp cho cả người dân, du khách.

Công trình này không chỉ là sửa sang mặt bằng, mà là một cuộc đối thoại nghệ thuật với thiên nhiên. Ý tưởng lấy sự chuyển động tự nhiên của sóng và gió làm ngôn ngữ thiết kế đã biến bãi tắm này thành một sân khấu thực thụ.

Khu vực vui chơi trẻ em.

Ở đó có quảng trường sự kiện trung tâm nơi những khối đá tự nhiên được bố trí như những "điểm chạm" kết nối con người với đại dương bao la. Bên cạnh, đối lập là làng Gió: Một không gian tối giản với những mái che vải căng dây thừng, mô phỏng hình ảnh lưới cá tung bay giữa trời xanh, gợi nhắc về đời sống mưu sinh bền bỉ của ngư dân bao đời.

Điểm nhấn là ốc đảo san hô, nét bút đầy nhân văn trong bản thiết kế. Một khu vui chơi an toàn cho trẻ em được lồng ghép các mô hình sinh vật biển như rùa, bạch tuộc, sao biển... giúp các em vừa chơi, vừa học cách yêu và giữ gìn đại dương.

Khu quảng trường.

Đặc biệt, yếu tố tâm linh về sự che chở của ông Địa được tôn vinh một cách tinh tế qua cách sắp đặt các phiến đá. Mỗi tảng đá giờ đây không còn vô tri, mà trở thành một trang ký ức kể về niềm tin và sự bình an của mảnh đất này.

Dự án chỉnh trang bãi tắm này mang ý nghĩa sống còn cho trục du lịch ven biển. Nó không chỉ giải quyết bài toán vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà còn tạo ra một "điểm dừng chân" đầy cảm hứng ngay đầu cửa ngõ khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Khu vườn đá, miếu thờ ông Địa.

Sự cần thiết của công trình này nằm ở chỗ nó xóa bỏ sự rời rạc trong không gian biển, chuyển hóa một bãi tắm thô ráp thành dải đô thị biển liên tục và sang trọng.

Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao vào ngày 1-9 để đón khách vào quốc khánh 2-9.