Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM làm thủ tục dự thi lớp 10 31/05/2026 06:36

(PLO)- Sáng nay (31-5), hơn 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ đến 142 điểm thi để làm thủ tục dự thi cũng như lắng nghe quy chế.

Đây là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay với hơn 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

TP.HCM tổ chức 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên diễn ra sau khi TP.HCM thực hiện sáp nhập tỉnh/thành và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 1 và 2-6.

Sáng nay, lúc 9 giờ 30, thí sinh sẽ đến làm thủ tục dự thi cũng như rà soát các sai sót về thông tin.

Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh cần mang theo căn cước công dân, thẻ học sinh, phiếu dự thi, giấy khai sinh để rà soát thông tin.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thí sinh cần xem kỹ thông tin trên “phiếu báo dự thi”, đặc biệt xem kỹ vị trí trường đặt điểm thi để tránh trường hợp đi nhầm.

Theo Sở GD&ĐT, thí sinh phải có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.

Nếu thí sinh thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi để xử lý kịp thời.

Mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại Hội đồng coi thi/ phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Trường hợp thí sinh bị mất phiếu báo dự thi, phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng coi thi để xem xét, xử lý.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển.