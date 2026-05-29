Sát giờ G thi lớp 10: Quy tắc 60-40-20 môn toán và món quà bất ngờ 29/05/2026 19:34

(PLO)- Hiểu được áp lực của học sinh trước kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM, các giáo viên đã đưa ra những chiến thuật phòng thi cùng món quà dễ thương tiếp sức đầy ấm áp cho sĩ tử.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Sáng 31-5, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Dễ làm trước, khó làm sau

Tại Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp), sáng nay học sinh lớp 9 vẫn tiếp tục ôn tập. Đây cũng là buổi học cuối trước khi các em bước vào kỳ thi quan trọng.

Cô Trần Thị Ngọc Bích, giáo viên môn toán, cho biết sai lầm lớn nhất của nhiều thí sinh là bị hoang mang khi gặp câu khó, dẫn đến sa lầy và không còn thời gian cho các câu dễ lấy điểm.

“Tôi luôn nhắc học trò phải tập trung làm câu dễ trước” - cô Bích nói.

Theo cô Bích, với 120 phút làm bài môn toán, học sinh nên chia thành 3 “khung giờ vàng”, trong đó 60 phút đầu làm các câu cơ bản để chắc điểm, 40 phút tiếp theo xử lý câu vận dụng và 20 phút cuối để rà soát lỗi tính toán, đơn vị, trình bày

Cô cũng khuyên học sinh không nên tập trung vào giải quá nhiều đề mới trong giai đoạn nước rút mà cần củng cố kiến thức cũ, hiểu bản chất đề bài thay vì chạy theo số lượng.

Cô Bích đặc biệt lưu ý học sinh cần mang đầy đủ dụng cụ vẽ hình.

"Khi nhận đề thi, các em hãy đọc hết từ bài 1 đến bài 7 rồi dùng bút đánh dấu lại những bài cơ bản để làm trước. Đừng bao giờ đặt bút làm ngay mà thiếu sự tính toán” - cô Bích nhắn nhủ.

Với môn ngữ văn, cô Ngọc Quyên, giáo viên một trường THCS lưu ý thí sinh phải đọc kỹ đề bài, gạch dưới các từ khóa và bám sát chủ đề chính. Tuyệt đối không trả lời chung chung, cần phân chia thời gian viết giữa các phần (đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học) thật cân đối.

Với môn tiếng Anh, nhiều giáo viên khuyên thí sinh cần rà soát lại toàn bộ hệ thống cấu trúc ngữ pháp cốt lõi và học thuộc lòng các từ vựng theo chủ điểm, tránh các bẫy nhỏ trong phần trắc nghiệm.

Thí sinh đi trễ vì nhầm giờ làm thủ tục

Chia sẻ về những sự cố đáng tiếc mỗi mùa thi, ông Trần Kim Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn), nhấn mạnh 3 sai sót học sinh thường mắc phải.

Thứ nhất, lẫn lộn giữa giờ tập trung làm thủ tục thi (sáng 31-5) và giờ thi chính thức (ngày 1 và 2-6) dẫn đến đi trễ.

Thứ hai, nhiều em vì lo lắng nên thức khuya đến 1–2 giờ sáng khiến não bộ bị ức chế, dẫn đến kiệt sức hoặc ngủ quên vào sáng hôm sau.

Cuối cùng, vào phòng thi, các em hay bị áp lực dẫn đến không phân bổ thời gian hợp lý, làm không kịp giờ.

Ông Luyện cũng khuyến cáo khi vào phòng thi, các em hãy làm bài dễ trước, những bài khó xử lý sau, tránh mất thời gian. "Các em hãy tận dụng đến phút cuối cùng để dò lại bài, tránh các bẫy thiếu đơn vị ở môn toán hoặc thiếu dấu chấm câu, sai chính tả ở môn văn" - ông Luyện nói.

Bên cạnh đó, ông Luyện khuyên thí sinh chỉ nên đến điểm thi trước giờ quy định từ 15 -20 phút để chủ động, tránh đến quá sớm gây mệt mỏi tinh thần.

Món quà nhỏ và cách giáo viên đồng hành cùng học trò

Không chỉ dặn dò kiến thức, nhiều giáo viên còn tìm mọi cách giúp học sinh giảm áp lực trước kỳ thi.

Thầy Nguyễn Hồng Thanh Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), liên tục nhắc học sinh phải ngủ sớm thay vì thức khuya học bài.

“Thức khuya khiến thần kinh bị ức chế, vào phòng thi dễ quên kiến thức. Tôi luôn khuyên các em ngủ sớm rồi dậy sớm học bài” - thầy Phương chia sẻ.

Theo thầy, thời điểm này học sinh căng thẳng thấy rõ. “Nhìn mặt đứa nào cũng căng như dây đàn” - thầy Phương nói.

Để học trò bớt áp lực, thầy khuyến khích các em xem phim, đọc truyện Doraemon hoặc thư giãn nhẹ thay vì cố nhồi thêm kiến thức vào giờ chót.

Ngoài ra, giáo viên này còn thường xuyên nhắn tin qua nhóm zalo để nhắc lịch thi, giờ tập trung cho cả học sinh lẫn phụ huynh.

“Tôi phải hệ thống lại lịch thi gửi vào nhóm vì có em lo quá nên nhớ nhầm ngày thi” - thầy kể.

Tại Trường THCS Nguyễn Hiền, cô Nguyễn Thị Hải Lý còn chuẩn bị sẵn cho mỗi học sinh một túi hồ sơ riêng, bên trong có bút viết và giấy báo dự thi.

“Đến ngày thi, các em bỏ những vật dụng cần thiết vào bìa hồ sơ, đỡ mất thời gian chuẩn bị hay đi gửi đồ” - cô Hải Lý nói.

Không dừng ở đó, vào những ngày thi, cô còn trực tiếp có mặt tại điểm thi để điểm danh học trò. Nếu gần đến giờ vẫn chưa thấy học sinh xuất hiện, cô sẽ lập tức gọi cho phụ huynh.

“Suốt nhiều năm làm chủ nhiệm lớp 9, tôi chưa để học sinh nào đi thi trễ” - cô Hải Lý chia sẻ.