Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý hàng loạt điểm mới về coi thi tốt nghiệp THPT 27/05/2026 14:43

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh làm công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình.

Ngày 27-5, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2026.

Tuyệt đối không chủ quan

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định làm công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VD

Để kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, phòng quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT TP.HCM đã liệt kê chi tiết danh mục các công việc cụ thể mà giám thị bắt buộc thực hiện tại điểm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng lưu ý các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình đã từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.

Thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ theo đúng quy chế thi. Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước, ông Hiếu nói.

Lưu trữ đề thi, bài thi 24/24 tại điểm thi Năm 2026, công tác giao đề và giao bài thi có thay đổi lớn do đặc thù địa bàn rộng, cự ly di chuyển xa. Thay vì giao nhận đề và bài thi theo ngày như trước, tất cả điểm thi sẽ nhận đề thi trước một ngày. Toàn bộ đề thi và bài thi (sau mỗi môn thi) sẽ được lưu trữ, bảo quản ngay tại khu vực an toàn của điểm thi cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng mới bàn giao về hội đồng chấm thi. Trưởng điểm thi có trách nhiệm quản lý toàn diện, phân công phó trưởng điểm thi phối hợp trực tiếp với lực lượng công an trực chiến, bảo vệ nghiêm ngặt phòng chứa bài thi, đề thi 24/24 giờ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo ngành GD&ĐT TP.HCM mong muốn các trưởng điểm thi và cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học sinh.

Các điểm thi tăng cường rà soát vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động và thiết bị công nghệ cao.

Ngay trước khi phát đề, lúc các em tập trung nhất, cán bộ coi thi phải yêu cầu rà soát lại xem có quên điện thoại trong túi hoặc mang vật dụng trái quy định vào phòng thi hay không, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, hiện nhiều trường đã yêu cầu học sinh chỉ mang theo một bìa hồ sơ trong suốt đựng phiếu báo danh, bút viết và giấy tờ cần thiết.

Tại các điểm thi không tổ chức giữ đồ cho thí sinh mà chỉ bố trí khu vực để vật dụng cách phòng thi tối thiểu 25m theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhắc lại, việc rà soát phải hoàn tất trước khi phát đề. Sau thời điểm phát đề, nếu thí sinh còn mang điện thoại trong người thì phải lập biên bản, kể cả chưa sử dụng thiết bị. Năm trước vẫn có ba học sinh vô ý mang điện thoại đã tắt nguồn vào phòng thi.

Trong buổi sinh hoạt quy chế ngày 10-6, cán bộ coi thi được yêu cầu phổ biến rõ để thí sinh hiểu đề thi thuộc danh mục tài liệu tối mật. Hành vi cố ý làm lộ, lọt đề thi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Hiếu dẫn lại trường hợp một học sinh ở địa phương khác cho rằng chỉ gửi đề cho AI giải và nghĩ AI chỉ giao tiếp với mình, nhưng sau đó nội dung bị lan truyền ra ngoài. Cuối cùng thí sinh trên vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì làm lộ bí mật quốc gia.

Song song đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đặc biệt cảnh báo nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện xuất hiện nhiều thiết bị siêu nhỏ rất khó phát hiện bằng mắt thường, trong khi giáo viên không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực này.

Dù tin tưởng học sinh, ông Hiếu cho rằng với quy mô khoảng 143.000 thí sinh, không thể chủ quan trước mọi nguy cơ phát sinh. Công an TP.HCM đã chuẩn bị các phương án rà soát và có thể trang bị thiết bị phát hiện công nghệ cao tại một số điểm thi.

Không bắt thí sinh thay giấy thi vì lỗi của giám thị

Liên quan đến việc xử lý thí sinh đến trễ, ông Hiếu thống nhất quan điểm thời gian không quá 15 phút được tính từ lúc thí sinh đến cổng trường, không phải lúc vào phòng thi. Với các điểm thi diện tích lớn, bảo vệ phải báo ngay cho trưởng điểm để xem xét từng trường hợp.

Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 vào sáng 27-5. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nếu các em gặp sự cố xe cộ, vẫn trong thời gian cho phép và có lý do chính đáng thì cần linh hoạt cho dự thi và lập biên bản ghi nhận. Nhưng nếu quá 15 phút mà vẫn cho thi là sai quy chế, ông nhấn mạnh.

Qua tổng hợp biên bản các kỳ thi trước, có nhiều sai sót phát sinh từ cán bộ coi thi như phát nhầm giấy thi, phát sai hướng dẫn, ký nhầm vào ô dành cho giám khảo rồi yêu cầu thí sinh đổi giấy. Những lỗi này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý làm bài của học sinh.

Nếu phát hiện sai sót sau khi thí sinh đã làm bài, cần lập biên bản báo cáo để hội đồng xử lý, không nên bắt thí sinh đổi giấy vì lỗi của giám thị. Việc ký nhầm vào ô giám khảo cũng vậy, chỉ cần lập biên bản, không yêu cầu thay giấy thi. Khi gặp tình huống bất thường, cần liên hệ ngay đường dây nóng hoặc lãnh đạo điểm thi để xin ý kiến, không tự ý xử lý, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.