Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội có tân hiệu trưởng 25/05/2026 11:26

Sáng 25-5, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác nhân sự, chính thức bổ nhiệm tân hiệu trưởng Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Quyết định 2079 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký ngày 22-5-2026.

Theo nội dung quyết định, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Vinh là 5 năm, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2026.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: NTCC

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh là một nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý xuất sắc, sở hữu bề dày kinh nghiệm cùng sự gắn bó sâu sắc với sự nghiệp giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông tốt nghiệp cử nhân Luật năm 1995 tại khoa Luật - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đến năm 1997, ông tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ Luật quốc tế tại Đại học Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ.

Năm 2013, ông bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật học và Chính trị học tại Đại học Paris Denis Diderot, Pháp.

Trong lĩnh vực chuyên môn, ông chuyên nghiên cứu và giảng dạy sâu rộng về luật quốc tế, luật thương mại, kinh tế quốc tế và tư pháp quốc tế. Ông đồng thời là tác giả và đồng tác giả của nhiều giáo trình, sách chuyên khảo cũng như các bài báo khoa học uy tín được công bố ở cả trong và ngoài nước.

Về kinh nghiệm quản lý, quá trình công tác của ông trải qua nhiều vị trí quan trọng.

Từ năm 1997-2019, ông công tác tại khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội qua các vai trò giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp. Trong giai đoạn này, ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính Tổng hợp và Chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế.

Từ tháng 11-2019 đến tháng 7-2022, ông giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ thuộc Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 12-2022 cho đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.