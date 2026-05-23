Hơn 4.700 thí sinh tranh suất vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 23/05/2026 08:33

(PLO)- Sáng 23-5, kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ Thông Năng khiếu, TP.HCM, diễn ra với 4.707 thí sinh tham dự trong khi chỉ tiêu chỉ 595.

Tại điểm thi Trường Phổ thông năng Khiếu, phường An Đông, nhiều thí sinh đã có mặt từ sáng sớm.

Phụ huynh và thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu, phường An Đông. Ảnh: NL

Để kịp có mặt tại điểm thi đúng giờ, em Nguyễn Nhật Minh (học sinh trường THCS Bình Thắng (phường Đông Hoà) và cha xuất phát từ 5 giờ 30 sáng, vượt quãng đường gần 30 km.

Nhật Minh chia sẻ, em không quá áp lực với môn ngữ văn sáng nay vì đã ôn tập kỹ phần phân tích thơ, truyện. Em lo nhất là môn tiếng Anh.

Nuôi ước mơ thi chuyên hóa từ cuối năm lớp 8, Nhật Minh đặt mục tiêu cao nhất vào cơ sở 2 của Trường Phổ thông Năng khiếu để thuận tiện cho việc đi lại.

Trước quy mô của kỳ thi, Minh thể hiện sự lạc quan, tự tin và sẵn sàng chinh phục mục tiêu đã đề ra từ hai năm trước.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: CP

Trong khi đó, Hoài Thắng, học sinh Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM, đặt nguyện vọng vào lớp chuyên lý và ngữ văn.

Thắng cho hay em đã dành nhiều thời gian ôn luyện cho môn lý vì đây là nguyện vọng chính. Thắng có chút hồi hộp khi lần đầu dự kỳ thi tuyển lớn, tập trung nhiều bạn giỏi nhưng em tự tin vì đã ôn luyện kỹ.

Điểm thi này có 32 phòng thi, mỗi phòng 20-28 thí sinh, chủ yếu đến từ khu vực TP.HCM.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay, thí sinh dự thi tăng đột biến. Ảnh: NL

Năm nay, thí sinh dự thi vào lớp 10 vào Trường Phổ thông Năng khiếu tăng cao nhất trong 8 năm qua, trung bình 8 em thi mới có 1 em đỗ. Trường không công bố số lượng đăng ký cụ thể ở từng môn.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24-5. Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Phụ huynh đứng chờ con trước điểm thi. Ảnh: CP

Thí sinh có thể thi tối đa 2 môn chuyên, miễn không trùng lịch.

Đề thi môn không chuyên có hai phần tự luận và trắc nghiệm mà chỉ có tự luận, trừ môn tiếng Anh.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu diễn ra tại 4 điểm thi:

Trường phổ thông Năng khiếu, cơ sở An Đông.

Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn.

Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, phường Vườn Lài.

Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, phường Hòa Hưng.