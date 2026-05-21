TP.HCM: Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 đông nhất cả nước 21/05/2026 15:38

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM có 142.899 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, quy mô lớn nhất cả nước.

Chiều 21-5, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết đây là địa phương thứ tư mà đoàn đến làm việc. Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi lớn diễn ra trên toàn quốc, có tác động rất lớn đến xã hội.

Kỳ thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối

Riêng với TP.HCM, số lượng thí sinh, số lượng cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia kỳ thi rất lớn. Những năm qua, Bộ GD&ĐT luôn chỉ đạo kỳ thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, nghiêm túc, công bằng và khách quan. Năm nay, yêu cầu đó lại càng cao hơn nữa, bởi đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh có nhiều điểm mới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý hai vấn đề cần được quan tâm mà các địa phương khác đã phát hiện qua thực tế.

Thứ nhất, quy định trong quy chế thi của Bộ GD&ĐT về địa điểm chấm thi hiện còn một số điểm chưa thực sự phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, về thành phần ban chỉ đạo thi do quy chế ghi quá chi tiết nên khi áp dụng, bộ máy ban chỉ đạo ở các địa phương trở nên rất cồng kềnh. Ví dụ, quy định đại diện của các xã, phường đều phải tham gia, trong khi thực tế chỉ cần một số đại diện tiêu biểu là đủ. Ngay như tại TP.HCM, riêng thành phần địa phương đã là 184 người, còn nếu tính đầy đủ ban chỉ đạo lên tới 192 thành viên.

"Vì vậy, chuyến đi thực tế này của Bộ GD&ĐT không phải chỉ để kiểm tra, mà là thực tế cơ sở để Bộ và Cục Quản lý chất lượng tiếp thu, điều chỉnh, sửa đổi những điểm chưa rõ ràng, chưa hợp lý trong quy chế" - Thứ trưởng Thưởng nhấn mạnh.

Công tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả các khâu

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, chia sẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn tại TP.HCM, nhóm môn khoa học tự nhiên dẫn đầu với 113.328 lượt đăng ký

Cụ thể: Vật lí 64.162 thí sinh (chiếm 44,90%), hóa học 38.120 thí sinh (26,68%) và sinh học 11.046 thí sinh (tỉ lệ 7,73%).

Môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (chiếm 45,82%). Đây là môn có tỉ lệ đăng ký cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ, cho thấy học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm môn khoa học xã hội cũng thu hút lượng lớn thí sinh với môn lịch sử (41.113 thí sinh), địa lí (33.574 thí sinh), giáo dục kinh tế và pháp luật (23.061 thí sinh).

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho biết tổng tỉ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm môn khoa học tự nhiên, tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TP.HCM theo các ngành kỹ thuật công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của TP.

Với số lượng thí sinh đông, Sở GD&ĐT tổ chức 248 điểm thi với 5.955 phòng được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều bố trí các phòng dự phòng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ điểm thi, 744 công an trực tại điểm thi, 112 người trong ban in đề thi, còn ban vận chuyển và bàn giao đề thi là 425 người.

Sở GD&ĐT cũng cho biết các điểm thi được rà soát theo yêu cầu mới của Quy chế thi năm 2026. Trong đó, bố trí phòng thi tối đa 24 thí sinh; bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh; bố trí phòng chờ vào; phòng chờ ra; khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 mét.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi có tủ riêng biệt, khoá, niêm phong, camera giám sát 24/24, lực lượng công an và bảo vệ trực liên tục.

Mỗi điểm thi bố trí 1 điện thoại cố định có loa ngoài tại phòng trực; trường hợp bất khả kháng không bố trí được điện thoại cố định thì Chủ tịch Hội đồng thi bố trí điện thoại di động có có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không kết nối internet và được niêm phong khi không sử dụng.

Khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo phải bố trí vật dụng lưu giữ thiết bị thu phát thông tin của người làm nhiệm vụ, niêm phong dưới sự chứng kiến của lực lượng công an và bảo quản an toàn.

Công tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả công đoạn gồm chuẩn bị thi, in sao và bảo mật đề thi, coi thi tại điểm thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Sở GD&ĐT còn tổ chức các tổ kiểm tra lưu động và kiểm tra đột xuất. Cụ thể, 5 tổ kiểm tra lưu động, các đoàn kiểm tra chuyên trách tại điểm thi.