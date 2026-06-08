Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ tại UEL: Mở rộng cánh cửa học thuật, 'trải thảm đỏ' đón nhân tài 08/06/2026 12:43

(PLO)- Đợt 1 năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh 74 chỉ tiêu trình độ tiến sĩ, phân tầng đào tạo cho 3 nhóm: Tự đảm bảo kinh phí, UEL Plus và UEL Elite.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM (UEL) vừa công bố thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2026. Điểm nhấn là các chính sách đặc biệt dành cho nghiên cứu sinh (NCS) thuộc nhóm UEL Plus và UEL Elite.

Chiến lược đầu tư trọng điểm cho đội ngũ nghiên cứu tinh hoa

Đợt 1 năm 2026, UEL tuyển sinh 74 chỉ tiêu trình độ tiến sĩ, cho 6 ngành đào tạo gồm: Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật kinh tế. Chương trình đào tạo theo hình thức chính quy, thời gian 3 năm, tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển.

Đáng chú ý, Trường áp dụng mô hình phân tầng đào tạo cho 3 nhóm nghiên cứu sinh: tự đảm bảo kinh phí, UEL Plus và UEL Elite, đi kèm cấu trúc tài chính minh bạch và cam kết đầu ra rõ ràng.

Với chương trình UEL Plus, nghiên cứu sinh được hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng trong 3 năm, gồm học phí 200 triệu đồng và sinh hoạt phí 10 triệu đồng/tháng. Người học phải cam kết bảo vệ luận án trong 36 tháng và có ít nhất 1 bài báo quốc tế.

Nâng tầm tri thức với các chương trình tuyển sinh sau đại học tại UEL

Với chương trình UEL Elite, tổng mức hỗ trợ dành cho nghiên cứu sinh ngoài Trường lên đến 1,62 tỉ đồng trong 3 năm đào tạo. Đối với viên chức, người lao động đang công tác tại UEL, mức hỗ trợ có thể đạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Ở chương trình UEL Elite, nghiên cứu sinh còn được hỗ trợ thêm lương theo hợp đồng lao động 6 triệu đồng/tháng, chi phí học tập 360 triệu đồng trong 3 năm, kinh phí học tập ở nước ngoài 350 triệu đồng (một lần) và thưởng 150 triệu đồng nếu bảo vệ luận án trước hạn.

Chương trình UEL Elite được nhà trường định hướng là chương trình trọng điểm, hướng đến đào tạo giảng viên, nhà khoa học trẻ theo chuẩn quốc tế. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ tài chính, người học còn được đặt trong môi trường nghiên cứu có yêu cầu đầu vào, đầu ra và cam kết học thuật cụ thể.

Để tham gia UEL Elite, ứng viên phải có trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học bằng tiếng Anh do cơ sở nước ngoài cấp. Ứng viên cũng cần có tối thiểu một bài báo trên tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận trong 36 tháng gần nhất, điểm xét tuyển từ 80 trở lên, tuổi không quá 45 và ký hợp đồng lao động toàn thời gian với UEL.

Đầu ra của chương trình cũng được quy định cụ thể. Nghiên cứu sinh UEL Elite phải là tác giả chính tối thiểu 2 bài báo, trong đó có một bài Scopus Q1 và một bài Scopus Q3; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh khi tốt nghiệp và làm việc tại trường tối thiểu 2 lần thời gian đào tạo.

Tầm nhìn 2030, UEL hướng tới xây dựng một cộng đồng học thuật vững mạnh với ít nhất 50 nghiên cứu sinh thuộc diện UEL Plus và UEL Elite, trong đó tối thiểu 30% là UEL Elite. Nhà trường đặt mục tiêu duy trì tỉ lệ bảo vệ luận án đúng hạn ở mức 70%, bổ sung ít nhất 15 tiến sĩ trẻ vào đội ngũ giảng viên cơ hữu, và hình thành tối thiểu 5 cụm, chuỗi nhiệm vụ nghiên cứu cấp ĐH Quốc gia TP.HCM có nghiên cứu sinh toàn thời gian tham gia trực tiếp.

Tân tiến sĩ của UEL nhận bằng tốt nghiệp

Tuyển sinh thạc sĩ với 12 ngành/chuyên ngành

Đối với trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh đối với 12 ngành/chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Tuyển sinh được thực hiện theo phương thức xét tuyển. Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển thẳng, phải hoàn thành bài khảo sát năng lực đầu vào và đáp ứng điều kiện ngoại ngữ theo quy định.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có nhu cầu tuyển sinh thạc sĩ tại UEL nhưng ngành tốt nghiệp đại học không thuộc danh mục ngành phù hợp, UEL sẽ tổ chức các lớp học phần bổ sung kiến thức kéo dài trong một tháng (từ ngày 22-06-2026 đến ngày 22-07-2026), giúp người học củng cố nền tảng trước khi chính thức bước vào chương trình đào tạo sau đại học.