Hiệu trưởng UEL nhắn tân khoa: 'Không có nút undo cho những quyết định thiếu chuẩn xác' 09/05/2026 11:49

(PLO)- PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhấn mạnh công nghệ có thể tối ưu hóa chi phí và tốc độ, nhưng trách nhiệm pháp lý và đạo đức cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Sáng 9-5, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), ĐH Quốc gia TP.HCM, đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2026 cho gần 2.000 người học ở các bậc, hệ đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, hiệu trưởng UEL - PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh đã lấy hình ảnh nút “undo” quen thuộc bên cạnh câu chuyện Robodebt tại Úc năm 2023 để đặt ra góc nhìn trực diện về độ tin cậy và trách nhiệm của người trí thức trong kỷ nguyên số.

Theo Hiệu trưởng Hoàng Công Gia Khánh, công nghệ có thể dự báo dòng tiền hay rà soát án lệ nhanh hơn con người, nhưng chỉ có con người mới thấu cảm được tác động thực sự của từng quyết định - ai sẽ bị ảnh hưởng và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Máy móc không thể thay con người gánh trách nhiệm pháp lý và đạo đức. Uy tín không có sẵn phím tắt để “tải về”, cũng không có nút “undo” sau những quyết định thiếu chuẩn xác.

“Công nghệ có thể tối ưu hóa chi phí và tốc độ, nhưng trách nhiệm pháp lý và đạo đức cuối cùng vẫn thuộc về con người” - Hiệu trưởng Hoàng Công Gia Khánh nhấn mạnh. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng các tân khoa sẽ nhìn xa hơn, tự tin bước đi bằng năng lực và dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, chúc mừng và nhắn nhủ đến các tân khoa. Ảnh: UEL

Đại diện cho các tân khoa, tân cử nhân Lê Nguyễn Thùy An - Thủ khoa trường, tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế, bày tỏ sự tri ân đối với nhà trường, thầy cô và gia đình.

Thùy An cho biết, từ mái trường UEL, các tân khoa hiểu sâu sắc hơn triết lý giáo dục “Kiến tạo tri thức, định hình tương lai”. Tri thức không chỉ để làm giàu cho bản thân, mà còn để phụng sự cộng đồng; không chỉ để tìm kiếm cơ hội, mà còn để tạo ra giá trị; không chỉ để thành công hôm nay, mà còn để có trách nhiệm với tương lai.

Thùy An cũng gửi gắm niềm tin rằng, từ sau lễ tốt nghiệp, mỗi tân khoa sẽ đi trên một con đường riêng, đối diện những cơ hội, thử thách và giới hạn mới. Hành trang tri thức, bản lĩnh và những giá trị được trao truyền từ UEL sẽ tiếp tục nâng đỡ các tân khoa sống xứng đáng với tinh thần “Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong” của trường. Biết gắn kết để cùng phát triển, biết nỗ lực để vượt lên chính mình và biết tiên phong tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Tân cử nhân Lê Nguyễn Thùy An, Thủ khoa trường, đại diện các tân khoa phát biểu cảm nghĩ.

Một trong những điểm nhấn của lễ tốt nghiệp là nghi thức “Tri ân phụ huynh và thầy cô” của các tân khoa. Sự tri ân ấy nhắc lại điều giản dị nhưng quan trọng: Phía sau thành quả học tập của mỗi người không chỉ có nỗ lực cá nhân, mà còn có sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và môi trường giáo dục đã tạo điều kiện để người học trưởng thành.

Các thủ khoa và á khoa tốt nghiệp toàn khóa nhận khen thưởng và và bằng cử nhân từ lãnh đạo nhà trường. Ảnh: UEL