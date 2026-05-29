615 học sinh Hà Nội vắng mặt khi làm thủ tục thi lớp 10 29/05/2026 13:18

(PLO)- Trong buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10, Hà Nội ghi nhận 615 học sinh vắng mặt, chiếm 0,5% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Trưa 29-5, Sở GD&ĐT Hà Nội có báo cáo nhanh về việc tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Cụ thể, trong buổi sáng 29-5, có 123.467 thí sinh đến làm thủ tục trên tổng số 124.082 em đăng ký, đạt tỉ lệ 99,5%.

Toàn thành phố có 615 thí sinh vắng mặt. Theo Sở GD&ĐT, các trường hợp vắng mặt này có thể là do đã có định hướng phân luồng từ sớm, học sinh quyết định đi học nghề hoặc nhập học tại các trường tư thục.

Về phía cán bộ làm nhiệm vụ, có 17.803 cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt trên tổng số 17.816 người được triệu tập, đạt 99,93%. Đối với số các cán bộ coi thi vắng mặt, các điểm thi đã chủ động điều động giáo viên dự phòng thay thế ngay lập tức, đảm bảo 100% các phòng thi hoạt động đúng quy chế thi.

Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do các vấn đề liên quan đến sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Cơ sở vật chất phục vụ tại tất cả các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định. 100% các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông... Mỗi điểm thi đều được trang bị sẵn 1 máy phát điện dự phòng, loại trừ rủi ro gián đoạn do mất điện.