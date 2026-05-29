Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi lớp 10

(PLO)- Sáng nay (29-5), gần 125.000 thí sinh trên địa bàn TP Hà Nội đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập.

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, thời tiết Hà Nội sáng 29-5 đã mát mẻ hơn, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Từ sớm, rất đông học sinh đã có mặt tại điểm thi trường THCS Đa Tốn (xã Bát Tràng) mặc dù 9 giờ thí sinh mới được gọi vào phòng thi để làm thủ tục dự thi.
Em Nguyễn Mai Phương, học sinh trường THCS Bát Tràng, cho biết cảm thấy thoải mái nhất với môn toán, tự tin đạt trên 7 điểm. "Em đã ôn tập rất kỹ dạng đề năm ngoái và làm thêm nhiều đề theo dạng đề minh hoạ, em thấy tự tin, có khả năng đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ", Phương chia sẻ.
Cũng có mong muốn vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ, em Phạm Nhật Minh, học sinh trường THCS Tân Mai, cho biết đã ôn tập kỹ theo hướng dẫn của thầy cô, tự tin làm tốt bài thi môn toán và ngữ văn. "Cả lớp chỉ có mình em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ nên em cũng thấy khá lo lắng, sáng nay em là người đến điểm thi này sớm nhất", Minh nói.
Điểm thi THCS Đa Tốn có 24 phòng thi với 541 thí sinh và hàng chục cán bộ được huy động.
Ông Trần Cao Thế, trưởng điểm thi trường THCS Đa Tốn, cho biết đây là một ngôi trường mới và vừa được đưa vào sử dụng nên cơ sở vật chất rất tốt. Điều kiện tại các phòng đều đáp ứng được mọi yêu cầu để tổ chức một kỳ thi, từ bàn ghế, ánh sáng cho đến không gian làm mát. 100% phòng thi được bố trí điều hòa không khí. Về công tác y tế, điểm thi đã có phương án liên hệ với trạm y tế của xã và chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cơ bản theo quy định.
"Chúng tôi đã phổ biến toàn bộ quy chế theo đúng quy định. Riêng đối với các vật dụng liên quan đến công nghệ cao, chúng tôi sẽ nhắc nhở cụ thể thêm cho các thầy cô vào trước mỗi buổi thi để nhấn mạnh lại những chi tiết đó. Những lưu ý mà cơ quan công an Thành phố đã phổ biến, chúng tôi đã thông tin lại cho các cán bộ coi thi, giám thị, cố gắng đảm bảo kỳ thi diễn ra vừa an toàn, vừa đúng quy chế, không tạo áp lực cho các con", ông Thế nói.
Cán bộ coi thi điểm danh, phổ biến quy chế thi cho thí sinh.
"Tất cả kiến thức cần học các con đều đã được học rồi. Bây giờ, các con hãy tự tin và bình tĩnh trong mọi tình huống. Sự bình tĩnh sẽ giải quyết được tất cả", ông Thế nhắn nhủ các thí sinh.
Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập. Thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5.

Thí sinh làm 3 bài thi gồm: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1-6.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Điểm mới quan trọng là Hà Nội đã bỏ quy định phân khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn như các năm trước.

Dự kiến ngày 19-6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển của các trường THPT công lập, chuyên.

Từ ngày 19 đến 25-6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất đến ngày 25-6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh. Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết ngày 27-6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

