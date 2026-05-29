Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi lớp 10

ừ sớm, rất đông học sinh đã có mặt tại điểm thi trường THCS Đa Tốn (xã Bát Tràng) mặc dù 9 giờ thí sinh mới được gọi vào phòng thi để làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5.

Thí sinh làm 3 bài thi gồm: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1-6.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Điểm mới quan trọng là Hà Nội đã bỏ quy định phân khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn như các năm trước.

Dự kiến ngày 19-6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển của các trường THPT công lập, chuyên.

Từ ngày 19 đến 25-6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất đến ngày 25-6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh. Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết ngày 27-6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.