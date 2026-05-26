Vì sao toàn điểm 9, 10 vẫn không đạt học sinh xuất sắc? 26/05/2026 08:39

(PLO)- Nhiều phụ huynh tiếc nuối khi con đạt điểm gần như tuyệt đối suốt năm học nhưng không đạt danh hiệu học sinh xuất sắc chỉ vì một môn bị đánh giá ở mức “hoàn thành” (H). Tuy nhiên, theo Thông tư 27, đánh giá học sinh phải được nhìn nhận toàn diện suốt quá trình học chứ không chỉ dựa trên điểm thi.

Những ngày cuối tháng 5, nhiều trường tiểu học bắt đầu họp phụ huynh để thông báo kết quả học tập cuối năm. Bên cạnh niềm vui, không ít phụ huynh mang tâm trạng băn khoăn, tiếc nuối khi con đạt điểm 9, 10 ở hầu hết các môn nhưng vẫn không với tới danh hiệu học sinh xuất sắc.

Đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Mất danh hiệu học sinh xuất sắc chỉ vì một chữ “H”

Một phụ huynh có con học lớp 1 cho biết trong buổi họp cuối năm, giáo viên thông báo con chị đạt điểm 9 và 10 ở hai môn toán và tiếng Việt, các môn khác đều được đánh giá hoàn thành tốt (T), riêng môn tự nhiên và xã hội chỉ ở mức hoàn thành (H). Kết quả cuối năm, học sinh này chỉ được xếp loại “hoàn thành”.

“Chỉ vì một môn mà ảnh hưởng đến kết quả năm học của cháu, tôi rất tiếc” - phụ huynh tâm tư.

Một phụ huynh khác cho biết con chị học lớp 1, cháu đạt điểm cao ở tất cả các môn nhưng riêng môn thể dục có đánh giá H, do đó không đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Hay một học sinh cũng rơi vào trường hợp đáng tiếc khi có bảng điểm toàn 10, chỉ có môn âm nhạc với đánh giá hoàn thành mà dẫn đến mất danh hiệu xuất sắc cuối năm.

Nhiều phụ huynh cho biết trước đây họ có tâm lý "xem nhẹ" các môn mỹ thuật, âm nhạc hay thể dục. Chỉ đến cuối năm, khi kết quả xếp loại của con bị ảnh hưởng họ mới tìm hiểu kỹ và biết rằng tất cả các môn đều phải được đánh giá T học sinh mới đạt danh hiệu xuất sắc.

“Con tôi 5 năm tiểu học không có giấy khen vì môn thể dục và mỹ thuật chỉ ở mức H. Lên lớp 6 con mới tự ý thức hơn khi cố gắng hoàn thành các bài mỹ thuật và chuẩn bị tốt cho môn thể dục. Nhờ vậy cả hai môn này đều được đánh giá T, kết quả học tập cũng cao hơn" - chị V.S chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Tài Linh cùng với học sinh trong giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đánh giá học sinh là cả quá trình

Về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Tài Linh, giáo viên lớp 1 Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM), cho biết đánh giá học sinh hiện nay được thực hiện theo Thông tư 27/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

Theo cô Linh, ngành giáo dục đã không còn khái niệm môn chính, môn phụ. Vì vậy, dù học sinh đạt điểm cao môn toán và tiếng Việt nhưng nếu có môn chỉ được đánh giá H thì cuối năm vẫn không đủ điều kiện đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. “Đây là quy định chung và tiến bộ, giáo viên không thể đánh giá cảm tính” - cô Linh nói.

Ở lớp 1, toán và tiếng Việt được đánh giá bằng điểm số, trong khi các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục được nhận xét theo hai mức T hoặc H. Theo cô Linh, nhiều phụ huynh nghĩ giáo viên chỉ nhìn vào bài kiểm tra cuối kỳ để đánh giá, song theo Thông tư 27, giáo viên phải theo dõi cả quá trình học tập của học sinh.

"Chẳng hạn, với môn mỹ thuật, giáo viên không chỉ chấm bức tranh cuối cùng mà còn quan sát việc hoàn thành bài tập hằng tuần, tinh thần tham gia và sự chủ động trong lớp học. Hay môn âm nhạc, học sinh được đánh giá qua việc hát rõ lời, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Còn môn thể dục không chỉ dựa vào bài kiểm tra vận động mà còn xem xét sự năng nổ, tinh thần tham gia của học sinh trong suốt năm học..." - cô Linh giải thích.

Nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô Linh thường phổ biến các quy định theo Thông tư 27 ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm học. "Khi giáo viên thông tin kỹ ngay từ đầu, phụ huynh sẽ ý thức được rằng bên cạnh toán và tiếng Việt, họ cần đồng hành cùng con ở các môn còn lại. Việc nhắc con về nhà hoàn thành bài vẽ, ôn lại bài hát... sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, từ đó kết quả cuối năm cũng phản ánh đúng thực chất quá trình nỗ lực của các em” - cô Linh nhấn mạnh.

Đặc biệt, nếu ở học kỳ 1, học sinh mới chỉ dừng ở mức H do chưa bắt nhịp kịp, nhưng sang học kỳ 2 có sự tiến bộ rõ rệt, năng nổ và tích cực hơn, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm vẫn sẽ ghi nhận kết quả T cho các em vào cuối năm.

Ở góc độ quản lý, ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) nhìn nhận, tâm lý xem trọng môn tính điểm (toán, tiếng Việt) và xem nhẹ các môn năng khiếu, kỹ năng... của phụ huynh vẫn còn khá nặng nề. Do đó, việc truyền thông rõ ràng từ đầu năm là giải pháp tốt nhất.

Tuy nhiên, ông Phong cũng lưu ý giáo viên bộ môn cần có cái nhìn thấu đáo khi đánh giá học sinh. "Mỹ thuật, âm nhạc ở bậc tiểu học là môn học để biết. Học sinh học nhạc để biết nhạc, học mỹ thuật để biết vẽ chứ không phải bắt các em vẽ đẹp như họa sĩ mới cho loại tốt. Giáo viên phải nhìn vào sự nỗ lực vượt qua chính mình của từng trẻ. Riêng với môn thể dục, phải dựa vào thể trạng và sức khỏe của từng học sinh để đánh giá" - ông Phong cho biết.

Cũng theo ông Phong, để đảm bảo công bằng và minh bạch trong đánh giá học sinh, đối với các trường hợp đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phải báo cáo lên Ban giám hiệu. Hội đồng nhà trường sẽ thảo luận, cân đối và đưa ra quyết định xác đáng nhất.

Với những môn học, hoạt động giáo dục chủ yếu đánh giá bằng nhận xét, trường chỉ đạo giáo viên phải có một sổ tay theo dõi học tập để đánh giá khách quan, công tâm nhất, tránh thắc mắc từ phụ huynh.