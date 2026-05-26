Đăng ký tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM: Phụ huynh cần lưu ý về thứ tự ưu tiên 26/05/2026 06:43

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6, UBND cấp xã, phường, đặc khu và các trường học hướng dẫn phụ huynh đăng ký đối tượng tuyển sinh, khu vực tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến.

Một giờ học của học sinh Trường Tiểu học Linh Chiểu, phường Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh của TP.HCM để lựa chọn phường, xã đăng ký và xác định chính xác đối tượng tuyển sinh. Trong đó, nhóm 1 là học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn, nhóm 2 là các trường hợp còn lại theo quy định.

Thứ tự ưu tiên của nhóm 2 gồm học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh. Tiếp theo là học sinh có anh, chị ruột đang học tại trường trên địa bàn.

Nhóm 2 cũng ưu tiên học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Cuối cùng là học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Đây là tiêu chí quan trọng để thực hiện phân tuyến tuyển sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý đối với học sinh thuộc nhóm 2, phụ huynh cần theo dõi kế hoạch tuyển sinh của địa phương và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật lên hệ thống.

Ngoài đăng ký vào các trường đại trà, trong giai đoạn này phụ huynh cũng có thể đăng ký vào các trường có loại hình đặc thù. Các trường này gồm trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn và Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh.

Từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6, ban chỉ đạo tuyển sinh cấp xã và các trường đặc thù sẽ công bố kết quả xét duyệt. Đồng thời, các đơn vị cập nhật dữ liệu lên cổng tuyển sinh TP.

Những học sinh không trúng tuyển vào trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà theo khu vực đã đăng ký ban đầu.

Các trường đặc thù tiếp nhận hồ sơ nhập học từ ngày 16-6 đến 23-6. Phụ huynh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và hoàn tất hồ sơ trực tiếp tại trường.

Từ ngày 24-6 đến 10-7, ban chỉ đạo tuyển sinh cấp xã sẽ rà soát, làm sạch dữ liệu tuyển sinh và thực hiện phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục theo kế hoạch của địa phương.

Kết quả tuyển sinh đối với cả nhóm 1 và nhóm 2 sẽ được công bố đồng loạt vào ngày 10-7.

Từ ngày 11-7 đến 17 giờ ngày 20-7, các trường hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ theo danh sách phân bổ trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM.

Từ ngày 21-7 đến 17 giờ ngày 23-7, các trường tổng hợp kết quả tuyển sinh, báo cáo UBND cấp xã để phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng đơn vị.