Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT: TP.HCM có thể chọn tổ hợp làm môn thi lớp 10 21/05/2026 18:15

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gợi ý từ năm học tới, trong kỳ thi lớp 10, TP.HCM có thể xem xét phương án ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán thì môn thứ 3 là bài thi tổ hợp.

Chiều ngày 21-5, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề nghị thay đổi môn thứ 3 thi lớp 10

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NM

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và chuyên nghiệp của TP.HCM trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Mô hình tổ chức của thành phố luôn là điểm sáng để các địa phương khác học tập.

Phân tích số liệu thống kê năm nay, Bộ GD&ĐT nhận thấy học sinh TP.HCM có thế mạnh và xu hướng đăng ký các môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ cao hơn hẳn mặt bằng chung của cả nước.

Cụ thể, môn Vật lý đạt 44,90% (toàn quốc: 31,8%); môn Hóa học đạt 26,68% (toàn quốc: 20,7%); môn Sinh học đạt 7,73% (toàn quốc: 5%); môn Ngoại ngữ đạt 45,82% (toàn quốc: 28,7%).

“Đó là thế mạnh của học sinh TP.HCM trong nhiều năm qua, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Các em mạnh môn nào thì chọn đăng ký dự thi môn đó, là quyền của các em. Bây giờ chuẩn bị cho công dân số, công dân toàn cầu thì ngoại ngữ và tin học rất quan trọng. Đây là minh chứng cho thấy định hướng đúng đắn của ngành giáo dục thành phố trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và tin học, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tiến trình chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu” - Thứ trưởng nói.

Từ thực tế trên, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT đề nghị từ năm học tới, trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM có thể điều chỉnh môn thi thứ 3. Ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn thì có thể là môn tổ hợp. Theo đó, năm thì chọn tổ hợp khoa học tự nhiên, năm chọn tổ hợp khoa học xã hội.

"Với tỷ lệ học sinh chọn Tiếng Anh như hiện nay thì môn này dần trở thành môn học thường xuyên, tự nguyện, tự giác của học sinh TP.HCM" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Nói về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết với quy mô thí sinh lớn, áp lực càng cao. Điều quan trọng nhất là không để xảy ra vi phạm. Đặc biệt năm nay yêu cầu còn cao hơn vì đây là năm đầu tiên vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Để thực hiện tốt, trước hết các đơn vị phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã, phường nơi đặt điểm thi phải tham gia phối hợp chặt chẽ.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, tinh thần là tuyệt đối không chủ quan.

"Trong ngành giáo dục chúng tôi luôn xác định như vậy. Công tác thi cử cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa, phải thường xuyên nhắc nhở nhau, không được có tư tưởng biết rồi" - Thứ trưởng Thưởng nói.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Ngoài ngành giáo dục là nòng cốt còn có công an, y tế, điện lực, giao thông, đoàn thanh niên và nhiều lực lượng khác. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường ở tất cả các khâu của kỳ thi.

Nguyên tắc thứ hai là phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của giáo viên và học sinh, nhưng phải trên cơ sở công bằng. Những tình huống bất thường phải được tập thể Ban Chỉ đạo bàn bạc, quyết định nhanh chóng và phù hợp.

Công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, từ cơ sở vật chất, địa bàn, trang thiết bị cho đến con người. Đặc biệt, các khâu trọng yếu như in sao đề, vận chuyển đề, chấm thi phải lựa chọn những người có kinh nghiệm, trách nhiệm cao. Con người vẫn là yếu tố quyết định, máy móc và camera chỉ hỗ trợ. Vì vậy chuyên môn phải sâu, nghiệp vụ phải vững, xử lý tình huống phải tốt.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng phải thật nhịp nhàng, không chồng chéo. Truyền thông cũng rất quan trọng, phải đúng trọng tâm, tránh gây áp lực quá mức cho học sinh và phụ huynh.

Tuyệt đối không chủ quan

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP.HCM, cho biết từ trước đến nay, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi tại thành phố luôn được thực hiện với sự tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị và không để xảy ra sai sót lớn. Tuy nhiên, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, toàn hệ thống tuyệt đối không chủ quan, phải liên tục rà soát trước những yêu cầu mới của năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận thành phố đang đối mặt với 3 thách thức lớn. Cụ thể, quy mô kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay, trách nhiệm cấp xã, phường, thị trấn năm nay là rất nặng nề. Bên cạnh đó, nguy cơ gian lận bằng các thiết bị tinh vi đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao nhất từ các trưởng điểm thi và đội ngũ giám thị.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ban chỉ đạo thi thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Thứ nhất là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và có phương án dự phòng đối với các tình huống phát sinh. Cụ thể, lực lượng công an thành phố phối hợp với công an địa phương lên phương án bảo vệ nghiêm ngặt lộ trình vận chuyển và in sao đề thi từ trung tâm đến tất cả các điểm thi.

Ban Chỉ đạo sẽ phân công cụ thể từng đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phụ trách, điều hành tại từng khu vực, địa bàn trọng điểm; thiết lập và công bố các đường dây nóng tại 3 khu vực để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin từ phụ huynh và thí sinh.

Thành phố cũng nghiên cứu áp dụng bản đồ số hiển thị 246 điểm thi trên ứng dụng Công dân số của thành phố, giúp phụ huynh và thí sinh dễ dàng tra cứu lộ trình di chuyển thuận lợi nhất. Thành phố cũng phối hợp với báo chí tập trung tuyên truyền vào các quy định "nên và không nên" dành cho thí sinh.