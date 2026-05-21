Người dân TP.HCM bất ngờ vì sầu riêng 'bao ăn' giá chỉ 40.000 đồng/kg 21/05/2026 14:07

(PLO)- Sầu riêng đang được bán tại các tuyến đường, chợ dân sinh tại TP.HCM với giá chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát dọc nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), Quang Trung (An Hội Tây) hoặc tại chợ Phạm Văn Bạch, chợ Thạch Đà... sầu riêng được bày bán rất nhiều với giá chỉ từ 40.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các điểm bán này đều "bao ăn", tức cam kết về chất lượng quả.

Sầu riêng giá mềm

Tại một điểm bán sầu riêng có giá 40.000 đồng/kg, tiểu thương cho biết giá này dành cho sầu riêng Ri 6 chín bị nứt vỏ, quả còn nguyên vỏ sẽ có giá từ 60.000 đồng/kg. Đáng chú ý, ngay cả những quả sầu riêng bị chín nứt vỏ hoặc còn nguyên đều là hàng loại B, từ 3 - 4 hộc (múi), thậm chí một số trái thuộc hàng loại A từ 4 - 5 hộc.

Sầu riêng chỉ từ 40.000 đồng/kg đang được bán tại chợ Phạm Văn Bạch. Ảnh: THU HÀ

Một số điểm bán quả còn nguyên giá từ 60.000 đồng/kg. Ảnh: THU HÀ

"Năm nay sầu riêng miền Tây khó xuất khẩu nên lượng hàng ra thị trường nội địa nhiều hơn. Người dân được mua giá rẻ hơn. Dù nhiều người tỏ ra nghi ngờ về chất lượng nhưng chúng tôi luôn bao ăn từng quả"- người bán chia sẻ.

Một vựa sầu riêng phân loại quả theo kích cỡ, trọng lượng và bán từ 50.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: THU HÀ

Không chỉ sầu riêng Ri 6, sầu riêng Monthong (Thái) cũng rẻ hơn so với cùng kỳ, dao động 85.000 - 90.000 đồng/kg, mỗi quả từ 4 - 5 hộc và bao ăn. Mức giá của các loại sầu riêng này khiến không ít người đi đường phải dừng xe hỏi mua vì rẻ bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, với một số điểm bán cố định hoặc cửa hàng phân khúc cận cao cấp, giá sầu riêng vẫn neo mức cao khoảng 120.000 - 200.000 đồng/kg đối với hàng tuyển, hoặc sầu riêng thương hiệu riêng.

Sầu riêng thương hiệu (cả Ri 6 và Monthong) vẫn duy trì mức cao từ trên 120.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: THU HÀ

Minh bạch thông tin

Liên quan đến hiện tượng sầu riêng được đổ đống bán với giá khá rẻ tại thị trường TP.HCM thời gian gần đây, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết, phần lớn là nguồn hàng từ sầu riêng miền Tây. Đây là các loại sầu riêng không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như hình thức quả không đảm bảo, gai không đẹp.

Tuy nhiên, ông Lợi nhấn mạnh đây thuần túy là phân loại về mặt hình thức xuất khẩu, còn chất lượng bên trong như độ ngon, chất lượng cơm nhìn chung vẫn đảm bảo, người tiêu dùng nội địa hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng với mức giá bình dân.

Đại diện một doanh nghiệp thu mua sầu riêng xuất khẩu tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng cho biết vừa qua các trung tâm kiểm nghiệm xuất khẩu quá thận trọng trong việc lấy mẫu của sầu riêng miền Tây. Thời gian chờ đăng ký mẫu, lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả của các trung tâm này quá lâu, kéo dài hơn 10 ngày.

Việc chậm trễ này đã khiến cho mặt hàng tươi như sầu riêng rơi vào nguy cơ hàng chín quá độ, nứt vỏ, giảm chất lượng và không thể xuất khẩu được. Khi đó, thương lái phải dồn về thị trường tiêu dùng nội địa, nhất là ở các khu vực đô thị lớn như TP.HCM để thoát hàng.

"Đây chính là câu trả lời cho việc vì sao thời gian qua chúng ta thấy sầu riêng được bán vỉa hè với giá mềm"- vị này chia sẻ.

Hiện giá thu mua sầu riêng tại kho ở miền Tây và miền Đông (Bình Phước cũ) đã tăng trở lại nhờ tháo gỡ khó khăn ở khâu kiểm nghiệm, dự kiến sẽ tác động ít nhiều tới giá bán nội địa.