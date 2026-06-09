SATRA và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược 09/06/2026 19:24

Chiều ngày 9-6, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026- 2030.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Qua đó, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai hiệu quả những chương trình nhân đạo, chăm lo cho các cá nhân và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần tăng cường hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn mới, SATRA đảm nhận vai trò chủ lực trong việc cung ứng nguồn lực hàng hóa, dịch vụ và hạ tầng phục vụ các chương trình nhân đạo.

Cụ thể, Tổng công ty sẽ phát hành Phiếu Mua hàng nhân đạo có mệnh giá xác định nhằm giúp các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể trực tiếp mua sắm các mặt hàng thiết yếu tại hệ thống bán lẻ của SATRA.

Song song đó, SATRA phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM triển khai Chương trình Siêu thị 0 đồng.

Đơn vị sẽ hỗ trợ toàn diện về logistics vận chuyển, tổ chức điểm cung ứng và bảo đảm nguồn hàng luôn ổn định, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm đến tay người dân miễn phí.

Ngoài ra, SATRA đồng hành trong các hoạt động khám bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ quà tặng, cung cấp thực phẩm dinh dưỡng do Hội tổ chức.

Ban lãnh đạo SATRA và Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM tại lễ ký kết.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA cho biết, một trong những nội dung mang tính sáng tạo của thỏa thuận lần này là việc hai bên phối hợp triển khai các thùng từ thiện và kênh tiếp nhận đóng góp trực tiếp tại hệ thống bán lẻ của SATRA.

Cụ thể, SATRA sẽ bố trí các thùng từ thiện tại các Trung tâm Thương mại Centre Mall, siêu thị tự chọn Satramart và các cửa hàng Satrafoods, đồng thời kết hợp tích hợp mã QR đặt ngay tại các quầy thu ngân để khách hàng có thể quét mã chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Toàn bộ nguồn tiền ủng hộ thu được sẽ được quản lý tập trung, định kỳ hai bên sẽ phối hợp thực hiện kiểm đếm, tổng hợp và sử dụng cho các hoạt động nhân đạo theo đúng quy định.

Cách làm này không chỉ đa dạng hóa, hiện đại hóa hình thức quyên góp mà còn giúp gắn kết người tiêu dùng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện ngay trong không gian mua sắm hằng ngày.

“Với một đô thị năng động như TP.HCM, sự chung tay của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước như SATRA. Các chương trình nhân đạo không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần định hình một môi trường phát triển, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng với sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng” - ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA chia sẻ.