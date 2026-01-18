Bầu Đức tặng 160 căn hộ cho người bám trụ với HAGL cả khi khó khăn 18/01/2026 12:18

(PLO)- Ngoài ra bầu Đức còn tặng cổ phiếu cho 339 người lao động làm việc trên 10 năm, tặng 1 tỷ cho đội U23 Việt Nam và tặng riêng cho 5 thành viên đội U23 trưởng thành từ Học viện bóng đá HAGL.

Sáng 18-1, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai động thổ dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng, tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku (Gia Lai). Đây là dự án BĐS được HAGL tái khởi động sau thời gian dài tập trung tái cấu trúc và phát triển vượt bậc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Món quà đặc biệt cho những người gắn bó trên 10 năm

Dự án Phù Đổng có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, với tổng diện tích sàn xây dựng đạt 77.205 m2, cung cấp 610 căn hộ cho khoảng 1.830 cư dân. Thiết kế dự án bao gồm 2 tầng hầm để xe và kỹ thuật, khối đế 3 tầng dành cho thương mại - dịch vụ và khối tháp căn hộ từ tầng 3 đến tầng 22.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Quế, phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng dự án hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và HAGL vào tháng 8-2025 (tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025) và là công trình chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của tỉnh.

“Năm 1992, từ một xưởng gỗ nhỏ HAGL đã phát triển thành một tập đoàn lớn kinh doanh không chỉ ở Việt Nam. Dấu ấn của HAGL tại tỉnh Gia Lai rất rõ với nhiều công trình quan trọng cho hạ tầng, đặc biệt là Học viện bóng đá HAGL đào tạo ra nhiều lứa cầu thủ nổi tiếng cho bóng đá nước nhà. Với năng lực và uy tín của HAGL tôi tin tưởng công trình hoàn thành sớm và có chất lượng tốt”, ông Quế nói.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc HAGL, cho biết dự án là một dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của HAGL với sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt dự án nằm ngay trung tâm, có chất lượng cao cấp, là một khu phức hợp hiện đại, nhưng giá thành chỉ từ 20 đến 25tr/m3.

Ông Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ trái qua), phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, và ông Đoàn Nguyên Đức động thổ dự án.

Cùng ngày, HAGL tổ chức Lễ tri ân người lao động có nhiều cống hiến với sự góp mặt của 300 cán bộ, người lao động tiêu biểu qua các thời kỳ và đang trực tiếp làm việc tại các nông trường ở Lào, CamPuChia và Việt Nam.

Chủ tịch tập đoàn HAGL ông Đoàn Nguyên Đức (gọi thân mật là bầu Đức), đã công bố món quà đặc biệt dành cho những người đã cùng ông bám trụ, trong đó có những giai đoạn tập đoàn rất khó khăn.

HAGL hiện có 1425 người ký hợp đồng lao động trong đó có 499 người làm việc từ 10 năm trở lên. Trong số 610 căn hộ thuộc dự án trên, bầu Đức dành 160 căn hộ (trị giá từ 2 đến 8 tỷ đồng) tặng cho những người đồng cam cộng khổ với ông nhiều năm qua. 339 người còn lại được tặng cổ phiếu của Tập đoàn, người ít nhất 10.000 cổ phiếu (khoảng 500 triệu đồng).

Bầu Đức cho biết đây là phần thưởng xứng đáng cho những người hy sinh thầm lặng nhiều năm qua và có thành tích xuất sắc. “Phần thưởng này anh em sẽ không được bán trong vòng 5 năm và sẽ bị thu hồi nếu vi phạm nội quy của tập đoàn. 5 năm tới là giai đoạn phát triển mới với chiến lược là tập đoàn số 1 về nông nghiệp tại Việt Nam, những người tiếp tục gắn bó, cố gắng sẽ lại được xem xét tặng thưởng căn hộ”, bầu Đức nói.

Thành công lớn sau 10 năm tái cấu trúc

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết hơn 3 thập niên qua dấu chân của ông cùng nhiều người lao động đã đến những vùng đất xa xôi tạo nên những cánh đồng nông nghiệp trù phú. Giai đoạn từ 2004 đến 2012 HAGL từng là công ty BĐS lớn tại Việt Nam, nhưng sau đó thua lỗ, đến 2016 công ty phải tự công bố việc mất thanh khoản.

“Cũng từ đó tôi từ bỏ tất cả để chọn tái cấu trúc công ty bằng con đường duy nhất là nông nghiệp. Thành công hôm nay là nhờ đội ngũ kề cận rất trung thành và gắn bó dù có khi 6 tháng họ không nhận lương. Đến nay chúng tôi là 1 trong những công ty có bảng cân đối tài chính đẹp nhất với vốn chủ sở hữu 13.000 tỷ đồng, nợ chỉ còn 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận 2025 là 2.800 tỷ đồng, 2026 dự tính 4000 tỷ đồng”, bầu Đức chia sẻ.

Bầu Đức công bố phần thưởng “khủng” cho cán bộ, người lao động.

Sau 10 năm ông Đoàn Nguyên Đức đã tái cấu trúc HAGL rất thành công khi giá trị tài sản của tập đoàn tăng mạnh ở tất cả các phân khúc. Cổ phiếu HAG của HAGL hút mạnh dòng tiền và tăng trần liên tục lên mức cao nhất trong 10 năm. Quý 2- 2026 HAGL cũng công bố kế hoạch IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) với CTCP Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và đặt mục tiêu chia cổ tức 50% bằng tiền mặt trong 3 năm sau IPO, duy trì tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 30%/năm.

HAGL đang sở hữu quỹ đất nông nghiệp 14.060ha, tập trung tại các khu vực tại vùng biên giới 3 nước Việt Nam (5.380ha), Lào (6.280ha), Campuchia (2.400ha). Về cây trồng, diện tích chuối đạt 7.030ha, cà phê 3.040ha, sầu riêng 2.140ha và mắc ca 850ha. Mục tiêu đến 2023 Tập đoàn này nâng diện tích đất nông nghiệp lên 30.000ha, tình hình xuất khẩu ổn định.