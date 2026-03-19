Từ câu nói 'tốn tiền nữa rồi' tại quán nhậu, 1 người chết, 1 người lãnh án 20 năm tù 19/03/2026 17:20

(PLO)- Một cuộc nhậu bình thường trở thành bi kịch sau câu nói “đi ra đông quá chắc tốn tiền nữa rồi”, khiến 1 người tử vong, 1 người lãnh án 20 năm tù.

Ngày 19-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử công khai theo phương thức trực tuyến đối với bị cáo Mai Trường Phúc (28 tuổi, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 10-4, HVP cùng một số người bạn đến quán Ốc Hiếu tại phường An Tịnh để uống bia. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Mai Trường Phúc, gồm nhiều người quen, cũng có mặt tại quán này và ngồi phía sau bàn của HVP.

Trong lúc ngồi uống bia, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát khi HVP nói: “đi ra đông quá chắc tốn tiền nữa rồi”. Từ đó, giữa P và Mai Trường Phúc xảy ra cự cãi. P đã dùng ly thủy tinh đánh trúng vào tay trái của Mai Trường Phúc. Sự việc được những người có mặt can ngăn, nhóm của Mai Trường Phúc sau đó rời khỏi quán.

Tuy nhiên, do bực tức, đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Mai Trường Phúc lấy một con dao giấu vào người, mượn xe mô tô của người thân nói đi mua thuốc lá nhưng thực tế là chạy lại quán Ốc Hiếu tìm P.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Khi đến nơi, Mai Trường Phúc dựng xe gần bàn của P, tiến lại và bất ngờ dùng dao tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, Phúc rời khỏi hiện trường, cất giấu hung khí rồi trả xe và bỏ về nhà ngủ.

HVP được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu, nhưng đến ngày 11-4-2025 đã tử vong. Trưa cùng ngày, Mai Trường Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX cho rằng hành vi của Mai Trường Phúc mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác.

Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên án bị cáo Phúc 18 năm tù tội giết người, 2 năm tù tội sử dụng vũ khí quân dụng, tổng hình phạt hai tội là 20 năm tù.