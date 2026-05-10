Bị chém vào chân rồi tử vong: Toà đề nghị Bộ Y tế giám định, làm rõ nguyên nhân cái chết 10/05/2026 06:30

(PLO)- Một vụ cố ý gây thương tích kéo dài hơn 4 bốn năm nhưng chưa thể giải quyết xong vì còn tranh luận vấn đề nguyên nhân dẫn đến tử vong của bị hại.

Vừa qua, TAND khu vực 16 - TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nguyên nhân cái chết của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích do bị cáo Nguyễn Thanh Minh thực hiện.

Vụ án xảy ra từ năm 2022, trải qua nhiều lần xét xử nhưng vẫn chưa thể giải quyết xong. Vấn đề nằm ở việc xác định nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của bị hại và trách nhiệm kèm theo khi vết thương xuất phát từ vết chém ở bắp chân.

Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 22h15 ngày 8-10-2022 tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), Nguyễn Thanh Minh đang uống rượu cùng bạn trên vỉa hè thì thấy ông Đ. tự té ngã xe máy trên đường. Minh và bạn chạy đến xem tình hình.

Lúc này, ông Đ gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh (bị hại) đến, khi đến nơi, bị hại hiểu lầm rằng Minh và nhóm bạn là người gây tai nạn cho ông Đ nên đã lao vào đánh Minh.



Toà án đã trả hồ sơ yêu cầu trưng cầu giám định tại Bộ Y tế để xác định nguyên nhân tử vong của bị hại. Ảnh: AI

Sau đó, Minh chạy đến một căn ki-ốt gần đó lấy 01 cây dao tự chế dạng thanh kiếm quay lại rượt đuổi Thanh, chạy được một đoạn thì Thanh vấp ngã. Minh cầm kiếm chém 02 nhát trúng vào vùng bắp chân phải của Thanh. Sau đó, Thanh vùng bỏ chạy ra đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Thuận An, sau đó được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong vào ngày 12-10-2022.

Theo bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương năm 2022, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do đa chấn thương.

Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 2-2024, TAND TP Thuận An (nay là TAND khu vực 16 -TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Thanh Minh 9 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 145 triệu đồng.

Không đồng ý bản án sơ thẩm, đại diện bị hại kháng cáo yêu cầu huỷ án để làm rõ nguyên nhân cái chết vì cho rằng vị trí bị chém là ở chân (không phải vùng trọng yếu của cơ thể) nếu bị hại được cấp cứu, điều trị kịp thời thì đã không chết.

Xử phúc thẩm lần 1 vào tháng 6-2024, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì cho rằng cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bị hại tử vong là do không được cứu chữa kịp thời hay là do quá trình điều trị tại bệnh viện có sai sót gây nhiễm trùng, hoại tử vết thương bắp chân dẫn đến bị hại tử vong.

Cạnh đó, chưa tiến hành thu thập biên bản hội chẩn mổ cấp cứu của các bệnh viện để yêu cầu Hội đồng giám định y khoa giám định hồ sơ bệnh án liên quan đến quy trình cấp cứu, điều trị bị hại tại Trung tâm y tế thành phố Thuận An, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Chợ Rẫy để kết luận nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bị hại tử vong.

Đồng thời, cấp sơ thẩm chưa điều tra thu thập tài liệu để xác định nguyên nhân gây nên hậu quả bị hại tử vong và mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân và hậu quả nhằm xác định trách nhiệm của cá nhân, cơ quan tổ chức (nếu có) hay của bị cáo gây hậu quả cho bị hại để xác định tình tiết định khung hình phạt đối với bị cáo là điều tra chưa đầy đủ.

Sau khi bản án bị huỷ và điều tra lại, Phân viện pháp y tại TP.HCM của Viện Pháp y Quốc gia đã kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong là suy đa cơ quan, hậu quả của vết thương phức tạp bên phải gây sốc mất máu và sốc nhiễm khuẩn bên phải.

Đáng chú ý, Viện pháp y Quốc gia cũng kết luận vết thương phức tạp vùng chân phải của bị hại trong trường hợp không cấp cứu hoặc cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử lần 2, cả 3 cơ sở y tế tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho bị hại đều khẳng định việc cấp cứu, điều trị là đúng quy trình, không có sai sót chuyên môn.

Quá trình mở phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2, TAND khu vực 16 - TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ và yêu cầu trưng cầu giám định tại Bộ Y tế, thành lập Hội đồng giám định y khoa cấp bộ để giám định hồ sơ bệnh án của 3 bệnh viện về quy trình cấp cứu, điều trị cho nạn nhân làm cơ sở giải quyết vụ án.