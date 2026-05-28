Tòa tuyên án 'ông trùm' đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng xuyên quốc gia 28/05/2026 19:13

(PLO)- Bị cáo Mai Anh Việt - "ông trùm" đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng xuyên quốc gia, bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù cho hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Ngày 28-5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 58 bị cáo về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Mai Anh Việt 8 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn và Trần Quang Huy mỗi người lãnh 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Trương Đình Thanh Quang lãnh 7 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Chi lãnh 5 năm tù - cùng về tội tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về một trong hai tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9” và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.

Đến cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (ở TP.HCM) thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.

Sau đó, Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore, làm ở Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang “Bóng X9”.

Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88” liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều người tham gia.

Nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Trong khi đó, nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.

Đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại số 051, tổ 04, bản Hongke, quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đồng thời, Việt thuê tuyển nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Việt chia nhân viên hoạt động theo nhóm và theo từng bộ phận như quảng cáo, lôi kéo; chăm sóc "con bạc"; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…

Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, “ông trùm” Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là khoảng hơn 4.000 tỉ đồng. Chỉ tính từ ngày 1-4-2025 đến ngày 17-5-2025, “ông trùm” và đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền là 263 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỉ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.