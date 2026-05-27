Sắp xét xử các cựu cán bộ Sở Y tế TP Hà Nội tội nhận hối lộ 27/05/2026 18:36

(PLO)- Theo cáo buộc, các bị cáo thuộc Sở Y tế TP Hà Nội đã lợi dụng các quy định, nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi trong hoạt động thẩm định cấp giấy phép...

Ngày 29-5 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân - xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.

HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (VKSND TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Có 9 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Thị Huy (cựu cán bộ Phòng Quản lý hành nghề), bị cáo Tô Tử Anh (cựu phó Phòng Quản lý hành nghề), bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu trưởng Phòng Quản lý hành nghề...; có 7 bị cáo bị xét xử về tội môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Phòng Quản lý hành nghề) trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội, có nhiệm vụ thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Giai đoạn này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định.

Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các cá nhân môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động từ 15-20 triệu đồng/1 Giấy chứng nhận GPP, từ 30-50 triệu đồng/1 Giấy chứng nhận GDP và từ 60-70 triệu đồng/1 Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các cá nhân môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Từ năm 2019-2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy (cựu cán bộ Phòng Quản lý hành nghề), với vai trò thành viên Đoàn thẩm định đã nhận tổng số tiền 1,6 tỉ đồng từ 3 môi giới để "tạo điều kiện" bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Bị cáo Tô Tử Anh, cựu phó Phòng Quản lý hành nghề đã lợi dụng vị trí, chức năng, nhiệm vụ để thống nhất với các thành viên đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm. Quá trình làm việc, các phòng khám trực tiếp có phong bì gửi bị cáo. Tổng số tiền bị cáo đã nhận là hơn 1,3 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu trưởng Phòng Quản lý hành nghề, đã nhận 75 triệu đồng để bỏ qua lỗi, vi phạm của 2 cơ sở bán lẻ thuốc và 3 phòng khám, sau đó ký nháy vào hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Sở Y tế cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

Ở nhóm các bị cáo môi giới hối lộ, cáo trạng xác định có 7 cá nhân làm dịch vụ môi giới, trực tiếp nhận 8,6 tỉ đồng từ 686 cơ sở y, dược tư nhân.

Một phần số tiền này, các bị cáo sử dụng để chi phí cho các điều kiện cấp phép, phần còn lại đưa cho các thành viên đoàn thẩm định để được tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm, làm nhanh các thủ tục.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích nhận tiền của 334 cơ sở y dược, với tổng số tiền 3,3 tỉ đồng. Bị cáo Bùi Lan Anh nhận tiền của 139 cơ sở với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng…