TikToker Tàng Keng Ông Trùm lãnh 3 năm tù vì đăng video xúc phạm vùng miền 26/05/2026 14:46

Ngày 26-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp (TikToker Tàng Keng Ông Trùm) 3 năm tù và bị cáo Đoàn Quốc Việt (Tiktoker Dù Bầu Trời) 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại toà, bị cáo Lê Anh Điệp khai, việc đăng tải các video clip xúc phạm vùng miền là do uống rượu say và vừa cãi nhau với người yêu. Bị cáo Đoàn Quốc Việt khai việc làm video là do buồn bực và không có mục đích khác.

Cả hai bị cáo đều thừa nhận sai phạm và tỏ ra ân hận đối với hành vi phạm tội.

Từ trái sang: TikToker Dù bầu trời và TikToker Tàng Keng Ông Trùm. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo cáo trạng, bị cáo Điệp vào mạng xã hội TikTok thấy một số người trở nên nổi tiếng nhờ đăng các video clip và thấy TikTok không kiểm tra nội dung trước khi đăng tải.

Ngày 8-10-2025, bị cáo Lê Anh Điệp sử dụng điện thoại di động tự thực hiện quay hai video clip có lời thoại thô tục, chia rẽ vùng miền và gây ảnh hưởng xấu đến đến công tác cứu trợ thiên tai... và đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm "câu" lượt thích, lượt xem, lượt tương tác và để trở nên nổi tiếng.

Hai video trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều tương tác, lên "xu hướng" và được rất nhiều người dùng TikTok xem được. Từ đó, gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo kết quả trưng cầu giám định, hai video clip do bị cáo Điệp đăng tải có nội dung: "...phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cũng theo cáo trạng, vào giữa tháng 10-2025, bị cáo Đoàn Quốc Việt sau khi xem video clip của bị cáo Điệp trên TikTok cũng tham gia tương tác bình luận, chia sẻ và dùng điện thoại làm hai video clip cũng có lời thoại thô tục chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc.

Theo kết luận giám định, hai video clip trên có nội dung: "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc..." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.