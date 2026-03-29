Chủ tài khoản TikTok 'Bắp Kimochi' bị xử phạt 5 triệu đồng 29/03/2026 12:55

Ngày 29-3, Đội CSGT đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 5 triệu đồng đối với ông NHV (33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định và người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Ông NHV chủ tài khoản TikTok "Bắp Kimochi" làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: MT

Trước đó, tối 27-3, tài khoản TikTok "Bắp Kimochi" do ông V sở hữu đăng tải clip 54 giây, ghi lại cảnh chủ tài khoản lái mô tô nước tốc độ cao, chạy nhiều vòng tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Đáng chú ý, đây là khu vực phục vụ người dân và du khách tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước. Clip đã thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Sau khi clip đăng tải, ngày 28-3, Đội CSGT đường thủy số 1 đã gửi giấy mời ông N lên làm việc liên quan việc điều khiển mô tô nước có thể gây nguy hiểm tại khu vực biển ở phường Nha Trang.

Ông NHV lái mô tô tốc độ cao trên biển Nha Trang khi không có bằng lái, phương tiện chưa được đăng ký. Ảnh chụp màn hình.



Tại buổi làm việc với cơ quan, ông V thừa nhận khoảng 23 giờ ngày 27-3, đã cùng một số người bạn đưa một chiếc mô tô nước xuống bãi tắm biển Nha Trang đoạn đối diện sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang.

Ông V cho rằng không thấy biển cấm mô tô nước nên đã chạy bốn vòng trên mặt biển để thử chiếc mô tô vừa mới mua. Chủ tài khoản TikTok “Bắp Kimochi” thừa nhận lỗi vi phạm và cam kết không tái phạm.