15 ngày, Phòng PC10 Công an TP.HCM bắt giữ 7 người trốn thi hành án 30/05/2026 11:48

(PLO)- Trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM (PC10) đã bắt giữ 7 người trốn thi hành án, trong đó có 2 người phạm tội ma túy với mức án trên 10 năm tù.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác.

Lực lượng thuộc Phòng PC01 bắt nhiều người trốn thi hành án. Ảnh: CA

Sau 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, đơn vị ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Bắt giữ bảy người trốn thi hành án

Theo Công an TP.HCM, trong 15 ngày đầu ra quân từ ngày 15 đến 30-5, Phòng PC10 đã phối hợp công an các địa phương kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt chẽ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, đồng thời phát hiện và bắt giữ bảy người trốn thi hành án.

Trong số này có hai người bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức hình phạt trên 10 năm tù. Việc kịp thời truy bắt, đưa các trường hợp này đi chấp hành án góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái phạm, bảo đảm hiệu quả công tác làm sạch địa bàn ngay từ cơ sở.

Công tác quản lý, chăm sóc y tế cho người nước ngoài lưu trú được Phòng PC10 thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ảnh: CA

Cũng trong giai đoạn đầu thực hiện cao điểm, do Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn nên số lượng người bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tăng mạnh, trung bình từ 30% đến 40% so với trước đó. Trong đó có chuyên án ma túy liên tỉnh khởi tố hơn 140 người và chuyên án sản xuất, buôn bán xyanua trái phép khởi tố, bắt tạm giam 35 người.

Trước áp lực gia tăng can phạm nhân tại các cơ sở giam giữ, Phòng PC10 đã rà soát toàn diện điều kiện cơ sở vật chất. Đơn vị đã chủ trì phối hợp điều chuyển an toàn 812 can phạm nhân nhằm giảm tải, bảo đảm công tác quản lý giam giữ theo đúng quy định.

Bảo vệ an toàn nhiều phiên tòa trọng điểm

Theo Công an TP.HCM, trên lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, Phòng PC10 đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa trọng điểm.

Tiêu biểu là phiên tòa phúc thẩm vụ án Đoàn Hữu Lượng và đồng phạm tại TAND Tối cao tại TP.HCM; phiên tòa xét xử Đào Minh Quân và đồng phạm tại Trại tạm giam B34 cùng nhiều phiên tòa hình sự, dân sự khác tại TAND TP.HCM.

Những kết quả đạt được trong 15 ngày đầu cao điểm của Phòng PC10 góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, công tác quản lý người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú thuộc Phòng PC10 tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Hiện đơn vị đang quản lý an toàn 343 người thuộc 27 quốc tịch khác nhau.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đơn vị vẫn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc kịp thời cho các trường hợp có bệnh lý nền, bảo đảm quyền lợi và điều kiện sinh hoạt cho người lưu trú.

Theo Công an TP.HCM, những kết quả đạt được trong 15 ngày đầu cao điểm của Phòng PC10 thể hiện quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hoạt động này góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn và mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.