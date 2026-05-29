TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông dược giả 29/05/2026 22:17

(PLO)- Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông dược quy mô lớn, thu giữ số hàng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc đông dược hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.

Nhiều máy móc, thiết bị được trang bị kĩ phục vụ quá trình sản xuất thuốc. Ảnh: CA

Đây là kết quả thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030 theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông dược quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đông dược tại nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Nhiều hoá chất được phát hiện. Ảnh: CA

Hai người bị xác định liên quan gồm NĐT (51 tuổi) và NĐH (66 tuổi). Đồng thời, Ban chuyên án cử các tổ công tác truy xét những điểm tiêu thụ thuốc tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Qua đấu tranh, công an đã bắt giữ hai người, thu giữ lượng thuốc đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 3-2024 đến nay, các nghi phạm đã đưa ra thị trường số thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Công an TP.HCM đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông dược quy mô lớn hoạt động liên tỉnh. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, gây bức xúc dư luận và làm ảnh hưởng niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục truy xét những người cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc đông dược để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại cơ sở uy tín, có giấy phép rõ ràng; kiểm tra kỹ nguồn gốc, tem nhãn, hạn sử dụng và không mua thuốc trôi nổi trên mạng.