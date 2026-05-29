Chặn xe tải chở 2,2 tấn vịt không giấy kiểm dịch vào TP.HCM 29/05/2026 12:36

(PLO)- Lực lượng liên ngành TP.HCM kiểm tra xuyên đêm trên xa lộ Hà Nội, phát hiện xe tải chở hơn 2 tấn vịt không có giấy kiểm dịch; đồng thời xử lý điểm giết mổ heo trái phép với khoảng 1,2 tấn thịt thành phẩm.

Ngày 29-5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ đã phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổng kiểm tra hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh vào TP.HCM qua tuyến xa lộ Hà Nội.

Lực lượng liên ngành lập chốt kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM trong đêm 28-5. Ảnh: CTV

Từ 19 giờ ngày 28-5, tổ công tác lập chốt kiểm tra trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM, đoạn đối diện Khu du lịch Suối Tiên, phường Tăng Nhơn Phú.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng dừng kiểm tra 5 xe tải chở gà, vịt, heo nhưng chưa phát hiện vi phạm.

Xe tải chở gia cầm bị dừng kiểm tra trên xa lộ Hà Nội trong chiến dịch tổng kiểm soát vận chuyển động vật vào TP.HCM. Ảnh: CTV

Đến khoảng 22 giờ, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra xe tải biển số 67H-011... do ông TVQ (47 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, đang vận chuyển vịt từ Đồng Nai về khu vực huyện Hóc Môn cũ để tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe chở 620 con vịt, ước tính khoảng 2,2 tấn. Toàn bộ số gia cầm này không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công tác kiểm soát động vật vận chuyển từ tỉnh khác vào TP.HCM được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: CTV

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Đồng thời, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm và thực hiện kiểm dịch lại toàn bộ lô hàng.

Điểm giết mổ heo trái phép tại phường Thới An bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trong sáng 29-5. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 phối hợp UBND và Công an phường Thới An phát hiện, xử lý một điểm giết mổ heo trái phép, với khoảng 1,2 tấn thịt thành phẩm.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.