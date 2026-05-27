Phát hiện 1 con hoẵng hoang dã quý hiếm trong rẫy của người dân 27/05/2026 11:11

(PLO)- Một con hoẵng hoang dã thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được phát hiện trong rẫy ở xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 26-5, Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với lực lượng của Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước tiến hành xác minh, thả một con hoẵng hoang dã về tự nhiên.

Trước đó, sáng 25-5, Công an xã Phước Hà tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một cá thể động vật hoang dã tại khu vực rẫy thuộc thôn 2.

Con hoẵng được thả về tự nhiên. Ảnh: PH

Qua xác minh, con vật trên được xác định là hoẵng (còn gọi là Mang thường), tên khoa học Muntiacus vaginalis (trước đây là Muntiacus muntjak), thuộc họ hươu nai.

Đây là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định.

Công an xã Phước Hà sau đó phối hợp các đơn vị liên quan chăm sóc, theo dõi sức khỏe và tiến hành thả về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 203 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam.