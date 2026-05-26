Khởi tố giám đốc và đồng phạm chôn lấp 130 tấn chất thải trái phép 26/05/2026 16:44

(PLO)- Bị can Tùng ký hợp đồng với Công ty CP khu Công nghiệp Suối Dầu và sáu công ty khác để vận chuyển rác về bãi thu gom nhưng đã đưa ra ngoài chôn lấp.

Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Tùng (57 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Minh Tuấn CL) và Phan Ngọc Sang (52 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp) cùng về tội gây ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Lâm Tùng nghe tống đạt các lệnh tố tụng. Ảnh: CS

Theo kết quả điều tra, sáng 17-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an xã Cam Lâm tuần tra và phát hiện, bắt quả tang ô tô tải do ông Phan Ngọc Sang cầm lái, đang đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi thu gom, tập kết rác thải của Công ty TNHH Minh Tuấn CL.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy đào do ông Nguyễn Lâm Tùng điều khiển đang múc đất để chôn lấp chất thải rắn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định ông Nguyễn Lâm Tùng ký hợp đồng thu gom, phân loại rác thải, chất thải rắn, phế liệu của Công ty CP khu Công nghiệp Suối Dầu và sáu công ty khác hoạt động trong khu công nghiệp để vận chuyển về bãi thu gom, tập kết rác.

Phan Ngọc Sang. Ảnh: CS

Theo quy định, rác thải sau khi thu gom phải được phân loại. Riêng chất thải rắn không thể tái chế phải được vận chuyển đến bãi xử lý rác tại xã Cam Hiệp để xử lý.

Tuy nhiên, từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Lâm Tùng đã chỉ đạo nhân viên chôn lấp trái phép tổng cộng 130 tấn chất thải rắn không thể tái chế ngay tại bãi trung chuyển nhằm giảm chi phí xử lý rác.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các mẫu chất thải trên đều là chất thải rắn thông thường.