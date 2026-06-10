Công an TP.HCM tìm người bị hại trong vụ cố ý gây thương tích dưới gầm cầu 10/06/2026 08:53

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm người bị hại Phan Văn Ngoan để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phú Định.

Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý xác minh nguồn tin về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực gầm cầu số 2, đối diện chợ Bình Đông (phường 14, quận 8 cũ, nay là phường Phú Định, TP.HCM) vào ngày 4-2-2024.

Quá trình xác minh xác định người bị hại là ông Phan Văn Ngoan (50 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ). Tuy nhiên, hiện ông Ngoan không còn cư trú tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc để phục vụ quá trình giải quyết vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Phan Văn Ngoan hoặc người thân, người biết thông tin về ông Ngoan liên hệ Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM.

Khi đến làm việc, đề nghị liên hệ Điều tra viên Đặng Công Trứ qua số điện thoại 0395830034 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết thông tin về ông Phan Văn Ngoan thì thông báo để hỗ trợ công tác điều tra, xác minh vụ việc.