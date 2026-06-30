Tạm biệt một đội ngũ làm báo tử tế và chuyên nghiệp 30/06/2026 11:20

(PLO)- Gần 36 năm đồng hành cùng bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại hành trình của một tờ báo nhưng những giá trị mà tờ báo để lại sẽ còn rất lâu.

Tin báo Pháp Luật TP.HCM sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử từ ngày 1-7-2026 khiến tôi thực sự tiếc nuối. Gần 36 năm là quãng thời gian đủ dài để một tờ báo tạo dựng bản sắc, uy tín và để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc.

Điều tôi trân trọng nhất là báo chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc thông tin về pháp luật, mà luôn đồng hành cùng bạn đọc trên hành trình hướng tới những giá trị thượng tôn pháp luật, bảo vệ lẽ phải và công bằng.

Luật sư Lê Kiên Lương, Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tôi đặc biệt ấn tượng với chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo, nơi người dân không chỉ tìm đến để hỏi các quy định của pháp luật mà còn để tìm kiếm sự lắng nghe và nuôi dưỡng niềm hy vọng. Điều đáng quý là báo không chỉ phản ánh rồi dừng lại. Các phóng viên tiếp tục theo đuổi vụ việc, kết nối cơ quan chức năng, mời chuyên gia, luật sư cùng tháo gỡ. Nhiều cuộc đối thoại được mở ra, nhiều khúc mắc được giải quyết, nhiều chính sách cũng từ thực tiễn ấy mà được hoàn thiện. Báo thực sự là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Điều thứ hai khiến tôi luôn dành sự trân trọng đối với báo chính là con người. Qua nhiều năm làm việc với các thế hệ phóng viên, biên tập viên, tôi nhận ra họ có chung hai phẩm chất nổi bật: Tử tế và chuyên nghiệp.

Sự tử tế thể hiện ở chỗ họ không nhìn vụ việc chỉ bằng những điều khoản pháp luật khô cứng. Sau mỗi hồ sơ luôn là số phận con người, sau mỗi tranh chấp luôn là những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Còn sự chuyên nghiệp nằm ở khả năng phát hiện rất nhanh những vấn đề pháp lý nảy sinh từ đời sống và kiên trì đi đến tận cùng sự thật để bảo vệ người yếu thế.

Tọa đàm “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN

Đến hôm nay, tôi vẫn không quên hình ảnh một cụ ông rưng rưng nước mắt khi kể rằng nhờ các phóng viên của báo kiên trì đồng hành, những vướng mắc về giấy tờ tùy thân cuối cùng cũng được tháo gỡ. Có giấy tờ hợp pháp, ông mới có thể xin được việc làm để tiếp tục mưu sinh. Một bài báo đôi khi không chỉ thay đổi một vụ việc mà còn thay đổi cả cuộc đời của một con người.

Điều thứ ba khiến tôi khâm phục là tinh thần đổi mới. Từ một tờ báo in chuyên sâu về pháp luật, báo Pháp Luật TP.HCM đã phát triển thành một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng và đa dịch vụ. Báo điện tử phát triển mạnh mẽ, hệ sinh thái mạng xã hội lan tỏa rộng khắp, trong khi các hội thảo, tọa đàm, talkshow về pháp luật và dân sinh đã trở thành diễn đàn uy tín, góp phần kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân để cùng hoàn thiện chính sách.

Có lẽ ai yêu quý báo Pháp Luật TP.HCM cũng sẽ tiếc nuối khi hành trình gần 36 năm khép lại. Nhưng tôi tin báo có quyền tự hào vì đã hoàn thành một hành trình rất đáng tự hào, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.

Xin cảm ơn tất cả thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM. Dù tiếp tục làm báo hay bước sang một môi trường mới, tôi tin tinh thần tử tế, chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội mà báo vun đắp suốt 36 năm sẽ luôn theo họ và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp.