Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức đón bệnh nhân từ hôm nay, 26-6 26/06/2026 06:56

(PLO)- Sau thời gian hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị nguồn lực, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động, đón bệnh nhân từ 6 giờ sáng nay, 26-6.

Đúng 6 giờ hôm nay 26-6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa đón người dân đến khám bệnh và điều trị.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã tập trung nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình vận hành cho cơ sở 2 sau hơn 1 năm chuẩn bị các thủ tục pháp lý. Hệ thống đăng ký khám trực tuyến của bệnh viện đã mở và ghi nhận số lượng người dân đăng ký tăng nhanh.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được phát triển với mục tiêu đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống quản trị, chuyên môn và công nghệ thông tin tại đây kết nối trực tiếp với cơ sở 1 ngay từ ngày đầu vận hành. Bệnh viện áp dụng mô hình bệnh viện thông minh, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến và giám sát chất lượng theo thời gian thực. Người bệnh được hưởng chính sách giá dịch vụ thống nhất như tại cơ sở Hà Nội.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh không có hai Bệnh viện Bạch Mai khác nhau, mà chỉ có một Bạch Mai thống nhất, hoạt động trên hai cơ sở với cùng chất lượng chuyên môn, cùng văn hóa phục vụ và cùng tiêu chuẩn quản trị.

Theo đại diện Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 được thiết kế đồng bộ, hiện đại theo chuẩn quốc tế. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và cấp cứu. Trong ngày đầu hoạt động, các khu khám bệnh, điều trị nội trú cùng các chuyên khoa trọng điểm đồng loạt tiếp nhận người bệnh.

Các chuyên ngành mũi nhọn bao gồm Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Đột quỵ, Ung bướu, Thần kinh, Hô hấp, Nội tiết, Tiêu hóa - Gan mật, Nhi khoa và phẫu thuật chuyên sâu... với hơn 11.000 dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt.

Gần 1.300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành từ cơ sở Hà Nội được điều động làm việc tại Ninh Bình. Mỗi ngày có hơn 300 y bác sĩ túc trực tại đây. Các trưởng khoa, phòng trực tiếp chỉ đạo chuyên môn và phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ luân phiên để thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cùng Ban Giám đốc sẽ thường trực tại cơ sở Ninh Bình trong tuần đầu tiên để trực tiếp điều hành, giám sát hoạt động chuyên môn và chất lượng phục vụ. Ông Cơ cũng cho biết bản thân sẽ làm việc định kỳ ít nhất 3 ngày mỗi tuần tại cơ sở mới. Việc lãnh đạo trực tiếp có mặt, cùng làm việc và cùng chịu trách nhiệm sẽ tạo động lực để đội ngũ y tế yên tâm công tác.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, khả năng đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Khoảng cách 60 km từ cơ sở 1 đến cơ sở 2 cũng đặt ra vấn đề hậu cần về phương tiện đi lại cho nhân viên. Một đoàn tàu chuyên biệt được bố trí phục vụ đưa đón y bác sĩ di chuyển giữa Hà Nội - Ninh Bình, và ngược lại, sẽ hoạt động từ ngày 26-6.

Tàu hoạt động cố định từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, dừng đón và trả khách tại 3 ga gồm ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý. Theo lịch trình, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 phút mỗi ngày.

Khi xuống ga Phủ Lý, nhân viên y tế được ô tô trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để bắt đầu ca làm việc. Ở chiều ngược lại, tàu PL2 xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 phút và về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút.