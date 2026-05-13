Bộ Y tế đề xuất nhà nước chi 1.150 tỉ hỗ trợ cơ sở 2 Bạch Mai, Việt Đức: Các bộ khác nói gì? 13/05/2026 14:44

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất nhà nước chi 1.150 tỉ đồng hỗ trợ cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tại Ninh Bình, song nhiều bộ ngành yêu cầu giải trình và làm rõ sự cần thiết.

Để đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình vào vận hành, Bộ Y tế đã kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết với nhiều cơ chế đặc thù, bao gồm gói hỗ trợ ngân sách hơn 1.150 tỉ đồng.

Đề xuất gói hỗ trợ 1.150 tỉ đồng

Theo Đề án của Bộ Y tế, để hai bệnh viện hoạt động với chất lượng hạng đặc biệt tương đương cơ sở tại Hà Nội, cần áp dụng phương án luân phiên 1/3 nhân sự nòng cốt từ Hà Nội xuống Ninh Bình và tuyển mới 2/3 nhân sự. Lộ trình mở giường bệnh sẽ tăng dần từ khoảng 300 giường trong giai đoạn đầu lên 1.000 giường vào năm thứ 3.

Tuy nhiên, nếu áp dụng các quy định hiện hành, dự án vướng hàng loạt nút thắt như không đủ số lượng người làm việc toàn thời gian để được cấp phép; bị xếp hạng "cấp cơ bản" trong 2 năm đầu (không được thực hiện kỹ thuật cao); thủ tục thanh toán BHYT phải ký với địa phương gây chia cắt dữ liệu; và phải tự đấu thầu mua sắm, lập phương án giá dịch vụ khám chữa bệnh từ đầu gây mất thời gian.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, có khả năng đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bên cạnh đề xuất tháo gỡ các vướng mắc chuyên môn, Bộ Y tế đánh giá trong 3 năm đầu (2026-2028), nguồn thu của cơ sở 2 sẽ chưa đủ bù chi.

Do đó, Bộ kiến nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ tổng cộng 1.150,4 tỉ đồng. Gói này bao gồm chi thu hút nhân lực (tối đa 15,6 triệu/tháng với y bác sĩ) hơn 885 tỉ đồng; chi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nước ngoài hơn 161 tỉ đồng; chi phí thuê nhà lưu trú 64 tỉ đồng và chi phí đi lại đưa đón nhân viên gần 40 tỉ đồng.

Trong đó, mức hỗ trợ tối đa về chi phí thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc là 2,5 triệu đồng/tháng/người. Mức hỗ trợ về chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày giữa hai cơ sở (cơ sở 1 và cơ sở 2) là 3,6 triệu đồng/xe/ngày.

Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều nội dung trái luật, vượt thẩm quyền

Góp ý đối với dự thảo, Bộ Tư pháp đã chỉ ra nhiều nội dung đề xuất chưa phù hợp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hiện hành.

Cụ thể, việc cấp phép hoạt động khi cơ sở 2 chưa đủ định mức nhân sự chuyên môn toàn thời gian là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 96/2023 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Trường hợp Bộ Y tế đề xuất cho phép nhân viên được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cả cơ sở 1 và cơ sở 2 cùng lúc là chưa có cơ sở và chưa phù hợp với Luật Bảo hiểm y tế (không cho phép một đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cả 2 nơi).

Về đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1.150 tỉ đồng hỗ trợ, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Y tế phải bổ sung báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với ngân sách nhà nước, làm rõ nhu cầu và cơ cấu nguồn kinh phí.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo đúng quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định 60/2021, Nghị định 111/2025 và các thông tư, văn bản liên quan.

Liên quan đến khoản tiền dùng để chi thu hút nhân lực, thuê nhà và đi lại, Bộ Tài chính nêu rõ: Đây là các khoản chi chưa có chính sách, chế độ, đề nghị Bộ Y tế chỉ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các khoản này.

Riêng đối với khoản chi phụ cấp lưu trú, Bộ Tài chính đề nghị các bệnh viện tự chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của mình. Đồng thời, Bộ Tài chính nhấn mạnh cần tổng hợp ý kiến của Bộ Nội vụ để đảm bảo việc thực thi chính sách thống nhất với Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Cùng góc nhìn về tài chính, Bộ Quốc phòng nêu rõ, tại dự thảo tờ trình của Bộ Y tế, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức là các cơ sở hạch toán phụ thuộc. Do đó, theo quy định tại Nghị định 60/2021, Nghị định 111/2025 và các văn bản hướng dẫn liên quan, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức phải tổng hợp chung kết quả hoạt động của cơ sở 2 vào phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2026-2030 của bệnh viện cơ sở 1.

"Trong giai đoạn đầu, bệnh viện cơ sở 2 chưa đảm bảo cân đối thu chi thì cơ sở 1 phải bù đắp phần thiếu hụt cho cơ sở 2. Trường hợp cơ sở 1 không đủ nguồn lực bù đắp thì mới được ngân sách nhà nước hỗ trợ", Bộ Quốc phòng nêu ý kiến.

Từ đó, Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu kỹ các quy định và nêu rõ lý do, sự cần thiết khi xác định cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức là các cơ sở hạch toán phụ thuộc nhưng lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ độc lập trong giai đoạn 2026-2028.

Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức được thiết kế với 1.000 giường, khoảng 40 phòng mổ, định hướng là trung tâm phẫu thuật ngoại khoa lớn, giảm tải cho cơ sở 1 trên phố Tràng Thi, nội thành Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Liên quan đến chi phí hỗ trợ đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ việc chuyển giao kỹ thuật từ các nước phát triển. Tuy nhiên, Bộ này yêu cầu phải có cơ chế giám sát việc tiếp nhận, làm chủ công nghệ để ngân sách chi ra phải đạt hiệu quả thực tế.

Trong khi đó, Bộ Công an và Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Y tế xác định và quy định rõ mục tiêu tự chủ, lộ trình hoạt động của hai bệnh viện này sau ngày 31-12-2028 (thời điểm Nghị quyết hết hiệu lực) để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh gây thất thoát và lãng phí nguồn lực.

Hiện tại, Bộ Y tế đang tiếp tục tổng hợp, giải trình và hoàn thiện các nội dung tiếp thu từ các Bộ, ngành để trình Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.