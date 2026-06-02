Từ 15-7, tăng mạnh phụ cấp trực, phẫu thuật cho nhân viên y tế 02/06/2026 15:36

(PLO)- Nhân viên y tế sẽ được tăng phụ cấp trực, phẫu thuật, chống dịch và hỗ trợ tiền ăn theo quy định mới có hiệu lực từ 15-7.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 192/2026 quy định các chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hằng tháng cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản, có hiệu lực từ 15-7.

Quy định về chế độ phụ cấp trực

Theo Nghị định, mức phụ cấp đối với người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được chia thành bốn mức.

Mức 325.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa (hiện là 115.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt).

Mức 255.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự và trực điều phối thuộc Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (hiện là 90.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng II).

Mức 185.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với các cơ sở y tế còn lại, trạm y tế cấp xã, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập và các bệnh xá lực lượng vũ trang. Mức 70.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng cho cơ sở nuôi dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.

Đối với người lao động trực 24/24 giờ tại các khoa, khu vực đặc biệt, mức phụ cấp được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên.

Trường hợp trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp bằng 1,3 lần; trực vào ngày lễ, Tết thì mức phụ cấp bằng 1,8 lần.

Người tham gia trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực (hiện là 15.000 đồng/người/phiên trực) và được nghỉ bù theo quy định. Chế độ phụ cấp trực thường trú cũng được phân cấp 35.000-160.000 đồng/người/phiên trực tùy thuộc vào loại hình cơ sở y tế.

Đối với chế độ phụ cấp phẫu thuật, người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng mức 560.000 đồng cho phẫu thuật loại đặc biệt, 250.000 đồng cho loại I, 130.000 đồng cho loại II và 100.000 đồng cho loại III.

Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được nhận mức phụ cấp lần lượt theo các loại phẫu thuật là 400.000 đồng, 180.000 đồng, 100.000 đồng và 60.000 đồng.

Người giúp việc cho ca mổ nhận mức phụ cấp tương ứng là 240.000 đồng, 140.000 đồng, 60.000 đồng và 40.000 đồng.

Mức phụ cấp thủ thuật được quy định bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.

Nhân viên y tế sẽ được tăng phụ cấp trực, phẫu thuật, chống dịch và hỗ trợ tiền ăn theo quy định mới có hiệu lực từ 15-7. Ảnh: TT

Các mức phụ cấp trong công tác chống dịch

Đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch được phân thành hai nhóm, trong đó nhóm 1 là người trực tiếp tham gia giám sát, xử lý ổ dịch, khám và điều trị bệnh nhân; nhóm 2 là người tham gia hỗ trợ, vận chuyển, hậu cần và các hoạt động phòng chống dịch khác.

Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, nhóm 1 được hưởng 420.000 đồng/ngày/người, nhóm 2 được hưởng 280.000 đồng/ngày/người.

Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng/ngày/người áp dụng chung cho cả hai nhóm; bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C có mức phụ cấp là 210.000 đồng/ngày/người.

Việc tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần được tính bằng 1,3 lần; vào ngày lễ, Tết được tính bằng 1,8 lần mức quy định.

Người thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường nhận mức phụ cấp 280.000 đồng/ngày/người, kèm theo khoản hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực hoặc theo ngày.

Cộng tác viên, tình nguyện viên được huy động chống dịch nhóm A nhận mức bồi dưỡng 280.000 đồng/ngày/người đối với nhiệm vụ trực tiếp tham gia chống dịch, hoặc 170.000 đồng/ngày/người đối với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động.

Khi cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, mức phụ cấp và bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần các mức thông thường.