Bệnh viện Nhi Trung ương khai trương cơ sở 2 01/06/2026 15:06

(PLO)- Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động với 300 giường bệnh nội trú, được kỳ vọng giảm tải cho cơ sở chính và góp phần nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia.

Ngày 1-6, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội. Dự án được triển khai theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011.

Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương nằm trên địa bàn xã Kiều Phú, TP Hà Nội (huyện Quốc Oai cũ), cách cơ sở chính khoảng 17 km. Ảnh: BVCC

Bệnh viện được khởi công xây dựng từ năm 2023 trên diện tích gần 6 ha với tổng mức đầu tư hơn 880 tỉ đồng. Sau 3 năm xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện hoạt động theo quy định, cơ sở 2 đã hoàn thành đầy đủ các điều kiện pháp lý, chuyên môn và nhân lực để vận hành.

PGS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cơ sở 2 tại phía Tây Hà Nội giúp trẻ em và gia đình khu vực này tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, đồng thời giảm áp lực cho cơ sở nội thành.

Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được trang bị hệ thống đồng bộ, hiện đại. Ảnh: BVCC

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 hoạt động với quy mô 300 giường bệnh nội trú. Cơ sở được bố trí 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết. Mỗi ngày, cơ sở có khả năng tiếp nhận từ 1.000-1.500 lượt khám ngoại trú.

Hoạt động chuyên môn tại đây tập trung vào các chuyên khoa có nhu cầu khám chữa bệnh lớn, góp phần giảm tải cho cơ sở chính. Đồng thời, cơ sở tăng cường năng lực điều trị trong các lĩnh vực như Sơ sinh, Điều trị tích cực, Hô hấp, Bệnh nhiệt đới, Ung thư, Thần kinh, Miễn dịch - Dị ứng - Khớp và nhiều chuyên ngành nhi khoa chuyên sâu khác.

Để bảo đảm chất lượng ngay từ những ngày đầu, bệnh viện đã chuẩn bị nguồn nhân lực, hệ thống quản lý, quy trình chuyên môn, kỹ thuật. Quy trình khám chữa bệnh, xét nghiệm và điều trị tại cơ sở 2 được chuẩn hóa, thống nhất với cơ sở 1 nhằm bảo đảm mọi bệnh nhi đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được bố trí theo kế hoạch chung của bệnh viện để bảo đảm chất lượng chuyên môn và phục vụ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự lễ khai trương Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Tham dự buổi lễ khai trương cơ sở mới, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở chính mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của bệnh viện trong thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Với sự đầu tư đồng bộ, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia, để ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn và hiện đại.