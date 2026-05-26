Bỗng dưng nói đớ, rớt đồ: Xin đừng cạo gió, chích máu! 26/05/2026 10:34

(PLO)- Thấy người thân đột ngột tê yếu tay chân, méo miệng, nói đớ, nhiều gia đình vẫn vội vã cho là “trúng gió” rồi đè ra cạo gió, chích máu. Sự thiếu hiểu biết này đang vô tình đánh mất “thời gian vàng” cứu mạng người bệnh.

Theo BS CKI Trương Thị Trang, Chuyên khoa Nội thần kinh, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, các triệu chứng đột ngột như rơi tách trà, tay buông thõng, miệng méo xệch, ú ớ không thành tiếng chính là dấu hiệu cảnh báo của một cơn đột quỵ não (tai biến mạch máu não).

Bác sĩ Trang nhấn mạnh, việc áp dụng các mẹo dân gian như cạo gió, vắt chanh, hay chích máu đầu ngón tay lúc này cực kỳ nguy hiểm. Chúng không những không có tác dụng mà còn làm lỡ mất "thời gian vàng" (từ 3 đến 4.5 giờ đầu tiên) để người bệnh được dùng thuốc tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông tại bệnh viện.

Khi phát hiện người thân có các dấu hiệu như méo miệng, liệt tay, nói ngọng cần lập tức gọi cấp cứu 115 để chuyển viện an toàn. Bên cạnh đó, nhóm người có nguy cơ cao như có bệnh nền huyết áp, mỡ máu, hoặc thói quen ăn mặn, hút thuốc lá cần chủ động tầm soát đột quỵ định kỳ bằng các kỹ thuật hiện đại như siêu âm, chụp MRI để bảo vệ hệ mạch máu não kịp thời.