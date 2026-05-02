Giảm nguy cơ đột quỵ nhờ nhóm vitamin quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày 02/05/2026 15:40

(PLO)- Nghiên cứu mới cho thấy việc tiêu thụ nhiều vitamin nhóm B có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ là hiện tượng phổ biến và nhiều người trên thế giới hiện đang bị mỗi ngày. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro này. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nhóm vitamin B đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa bệnh đột quỵ này.

Vitamin B hỗ trợ chức năng tế bào cơ bản và điều này rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ cũng như mạch máu. Ảnh: AI.

Vitamin nhóm B giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Nghiên cứu trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Hoa Kỳ chỉ ra mối liên hệ giữa việc tăng hấp thụ vitamin B và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt đến một ngưỡng nhất định.

Các nghiên cứu trước đây từng đề cập đến vai trò của axit folic, pyridoxine và cobalamin. Tuy nhiên, tác động lâu dài và liều lượng tối ưu của các loại vitamin B khác như thiamin, riboflavin và niacin vẫn chưa được làm rõ.

Để tìm hiểu sâu hơn, các nhà khoa học đã phân tích hai bộ dữ liệu lớn gồm Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ (WHI) và Chương trình Nghiên cứu All of Us. Tổng cộng có hơn 220.000 người tham gia cung cấp thông tin về chế độ ăn và mẫu máu.

Kết quả cho thấy việc bổ sung thiamin, riboflavin, niacin, pyridoxine và folate giúp giảm 10% đến 20% nguy cơ đột quỵ. Dữ liệu xét nghiệm máu cũng cho thấy nồng độ pyridoxine và folate cao có liên quan đến việc giảm rủi ro này.

Đối với hầu hết vitamin nhóm B, lợi ích sẽ dừng lại khi đạt đến một ngưỡng tiêu thụ nhất định. Riêng folate vẫn duy trì hiệu quả khi đạt mức khoảng 2.000 đơn vị mỗi ngày.

Cơ chế tác động của vitamin nhóm B

Tiến sĩ Elaine Jones, thành viên Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ, cho biết nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế. Do dữ liệu dựa trên tự báo cáo, kết quả chưa thể khẳng định chắc chắn mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Bà nhấn mạnh cần có thêm các nghiên cứu đối chứng để xác định chính xác.

Về mặt lý thuyết, vitamin B hỗ trợ chức năng tế bào cơ bản. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ và mạch máu. Tiến sĩ Simin Liu, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Tim mạch và Dinh dưỡng Toàn cầu (Đại học California, Irvine), giải thích rằng mỗi loại vitamin B hoạt động theo cơ chế khác nhau để bảo vệ cơ thể.

Lưu ý khi bổ sung vitamin nhóm B

Tiến sĩ Simin Liu khuyến cáo người dân không nên tự ý bổ sung vitamin nhóm B liều cao. Việc tiêu thụ quá ngưỡng có thể khiến nguy cơ đột quỵ tăng lên. "Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn", Tiến sĩ Matthew Landry, chuyên gia dinh dưỡng tại UC Irvine, nhận định.

Cách tốt nhất để hấp thụ dưỡng chất là thông qua thực phẩm tự nhiên. Rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc là những nguồn cung cấp vitamin B dồi dào. Quá trình chế biến có thể làm mất dưỡng chất, vì vậy hãy ưu tiên thực phẩm nguyên bản.

Người ăn chay trường có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ một số loại vitamin B. Trong trường hợp này, bà Elaine Jones khuyên nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm tra sự thiếu hụt và xác định liều lượng bổ sung phù hợp.

Ngoài chế độ ăn, thói quen tập thể dục và ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò then chốt. Việc duy trì lối sống lành mạnh tổng thể là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa đột quỵ.